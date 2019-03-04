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Ракетний скандал між США і Росією: Путін пішов на радикальний крок

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Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання договору між РФ і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Прес-служба Кремля повідомила, що документ підписаний, "виходячи з необхідності ухвалення невідкладних заходів у зв'язку з порушенням США своїх зобов'язань за Договором".

Крім того, глава держави РФ доручив Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслати державам — учасницям Договору — повідомлення про призупинення його виконання.

Ракетний скандал між США і Росією: Путін пішов на радикальний крок

RT

Новина оновлюється.

Нагадаємо, Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їхнє випробування і розгортання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Свавильный Николай
Свавильный Николай
Приемчик ихтамнетов давно и надежно проверенный: нажухать противника, вытащив на финише из кустов такого же ёжика, какой был на старте и сбежал в кусты и, скорчив невинную рожу, сказать: "А я уже тут!"
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Medved George
Medved George
Конченные! Русские конченные твари!
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Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом
ЗалуПуТН решил с американцами потягаться, не понимает педофил, что свой пидарашенский пупок надорвёт! Гы-гы-гы!
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6
1
Попова Ольга
Попова Ольга
Я кацап пресмыкаюсь пред хохлом, моська залаяла на слона . америкосы обхохотались когда ботоксный дед на каблюках на собрании всея параши заговорил что грохнет америку , но на второй день песков ползал и брехал что виноваты журналюгги , а дед памперсы менял ! убогие !
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4
0

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