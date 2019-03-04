Ракетний скандал між США і Росією: Путін пішов на радикальний крок

Президент Росії Володимир Путін підписав указ про призупинення виконання договору між РФ і США про ліквідацію ракет середньої та малої дальності.

Прес-служба Кремля повідомила, що документ підписаний, "виходячи з необхідності ухвалення невідкладних заходів у зв'язку з порушенням США своїх зобов'язань за Договором".

Крім того, глава держави РФ доручив Міністерству закордонних справ Російської Федерації надіслати державам — учасницям Договору — повідомлення про призупинення його виконання.

RT

Новина оновлюється.

Нагадаємо, Договір про ліквідацію ракет середньої та малої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

Угода забороняла сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їхнє випробування і розгортання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Сполучені Штати з 2 лютого призупинили виконання своїх зобов'язань у рамках Договору про ліквідацію ракет середньої та малої дальності (ДРСМД).

Країни Альянсу розповсюдили заяву про невиконання Росією ультиматуму США. НАТО поклав на Москву всю відповідальність за одностороннє рішення Вашингтона.

У Державній Думі РФ повідомили, що, на відміну від Сполучених Штатів, нібито дотримувалися всіх пунктів договору, а також вибухнули гучною погрозою на адресу Європи.

Путін заявив, що Росія дзеркально відповість на припинення Вашингтоном участі у Договорі.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!