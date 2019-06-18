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Ракетна гонка зі США починається? Росія пішла на радикальний крок

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Державна дума Росії на пленарному засіданні 18 червня ухвалила закон про призупинення дії Договору між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Документ був підтриманий профільним комітетом із міжнародних справ, а також двома комітетами-співвиконавцями — із безпеки та оборони, передають "РИА Новости".

Його вніс до парламенту президент РФ Володимир Путін. Йому надається право ухвалити рішення про відновлення дії договору.

Ракетна гонка зі США починається? Росія пішла на радикальний крок

RT

Рада Федерації планує розглянути законопроект на засіданні 26 червня. У відомстві заявили, що після припинення договору Росія зможе розробляти ті озброєння, які необхідні для її нацбезпеки.

Нагадаємо, що Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

Угода забороняє сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їхнє випробування і розгортання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
никакой гонки со стоpоны Pоссии уже не будет.По мнению ведущих военных экспеpтов миpа США в военно=техническом плане отстали от Pоссии на 10-15 лет.И не только в pакетной области ПPо и ПВО и гипеpзвуке.А пpактически по всем показателям..США беpут количеством.Бесполезными в пpямом пpотивостоянии авианосцами.А Pоссия беpет качеством и pазумной достаточностью.На данный момент у Pоссии только один пpотивник-США.А у США в пpотивниках-весь миp.Вмесnе с так называемыми "союзниками".Поэтому у них везде базы.По всему миpу.Мы то знаем для чего базы.Базы ставят там где боятся,что что то случится.И дpуг станет вpагом.У сша в итоге pазвяжется пупок.Путин их обыгpал.Все идет к цейтноту.
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Питон Каа
Питон Каа
Ну вообще-то "ракетная гонка" между США и СССР, а впоследствии и Россией никогда и не останавливалась. Разработки велись и ведутся в постоянном режиме.
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Нагульнов Макар
Нагульнов Макар
Питон Каа, не только ракетные, а многое "кое-что" ещё...
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