Ракетна гонка зі США починається? Росія пішла на радикальний крок

Державна дума Росії на пленарному засіданні 18 червня ухвалила закон про призупинення дії Договору між СРСР і США про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності (ДРСМД).

Документ був підтриманий профільним комітетом із міжнародних справ, а також двома комітетами-співвиконавцями — із безпеки та оборони, передають "РИА Новости".

Його вніс до парламенту президент РФ Володимир Путін. Йому надається право ухвалити рішення про відновлення дії договору.

RT

Рада Федерації планує розглянути законопроект на засіданні 26 червня. У відомстві заявили, що після припинення договору Росія зможе розробляти ті озброєння, які необхідні для її нацбезпеки.

Нагадаємо, що Договір про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності був підписаний у 1987 році генеральним секретарем ЦК КПРС Михайлом Горбачовим і президентом США Рональдом Рейганом.

Угода забороняє сторонам виробництво балістичних і крилатих ядерних ракет наземного базування дальністю від 500 до 5500 км, а також їхнє випробування і розгортання.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся