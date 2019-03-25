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Ракети Путіна посварили Туреччину і США: намітився гучний скандал

2.8тЧитати матеріал російською

Туреччина не має наміру відступати від рішення купити ракетні системи S-400 у Росії, незважаючи на будь-які заяви США.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю телекомпанії TGRT Haber, передає Reuters. На тлі цього США пригрозили заморозити підготовку поставок винищувачів F-35 у Туреччину.

Таку інформацію підтвердили американські чиновники.

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С-400

С-400

"Це був би найсильніший сигнал від Вашингтона про те, що у Анкари не може бути вдосконаленого літака і російської системи ППО С-400 одночасно", — пояснили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що у разі закупівлі у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400 її чекають серйозні проблеми.

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Особа
Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Туреччина
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an and
an and
Думаю все это игра и, если и купят, то по тайной договоренности с теми же сша, чтобы опробовать её, разобрать и еще раз убедиться, что угрозы от С 400 никакой нет! Больше удивляет россия продажей самой "новой" системы ПВО стране НАТО, как типа врагам! Те же F35 США, например, россии никогда бы не продали, даже в 10 раз дороже...
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Семёнов Александр
Семёнов Александр
an and, Самая новая система это С-500 ,.
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