Ракети Путіна посварили Туреччину і США: намітився гучний скандал

Туреччина не має наміру відступати від рішення купити ракетні системи S-400 у Росії, незважаючи на будь-які заяви США.

Про це заявив президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган в інтерв'ю телекомпанії TGRT Haber, передає Reuters. На тлі цього США пригрозили заморозити підготовку поставок винищувачів F-35 у Туреччину.

Таку інформацію підтвердили американські чиновники.

С-400

"Це був би найсильніший сигнал від Вашингтона про те, що у Анкари не може бути вдосконаленого літака і російської системи ППО С-400 одночасно", — пояснили вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Міністерство оборони США попередило Туреччину, що у разі закупівлі у Росії зенітно-ракетних комплексів С-400 її чекають серйозні проблеми.

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