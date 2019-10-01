Ракети і Javelin: США підготували нову партію зброї для України на $39 млн

Конгрес США попередньо погодив постачання Державним департаментом додаткової партії військової допомоги Україні на суму 39 мільйонів доларів.

Йдеться про 150 ракет і 2 протитанкових ракетних комплекси Javelin. Про це з посиланням відразу на три джерела пише Bloomberg.

Відзначається, що нова партія зброї буде йти окремо від основної допомоги в розмірі 250 млн доларів, виділеної раніше.

США підготували нову партію зброї для України

За даними одного з джерел, офіційно про постачання ракет і Javelin оголосять 2 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У серпні американські ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп тимчасово "заморозив" $250 млн допомоги Україні по лінії Пентагону на цей фіскальний рік, щоб переконатися в ефективності використання цих коштів з точки зору інтересів США.

При цьому деякі ЗМІ висунули припущення, що таким чином Трамп хоче "натиснути" на Володимира Зеленського.

19 вересня Палата представників Конгресу все ж схвалила виділення Україні $250 млн військової допомоги.

24 вересня стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав "притримати" оборонну допомогу Україні незадовго до телефонної розмови з главою держави Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

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