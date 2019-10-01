Ракети і Javelin: США підготували нову партію зброї для України на $39 млн

Конгрес США попередньо погодив постачання Державним департаментом додаткової партії військової допомоги Україні на суму 39 мільйонів доларів.
Йдеться про 150 ракет і 2 протитанкових ракетних комплекси Javelin. Про це з посиланням відразу на три джерела пише Bloomberg.
Відзначається, що нова партія зброї буде йти окремо від основної допомоги в розмірі 250 млн доларів, виділеної раніше.
США підготували нову партію зброї для України
За даними одного з джерел, офіційно про постачання ракет і Javelin оголосять 2 жовтня.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У серпні американські ЗМІ повідомили, що Дональд Трамп тимчасово "заморозив" $250 млн допомоги Україні по лінії Пентагону на цей фіскальний рік, щоб переконатися в ефективності використання цих коштів з точки зору інтересів США.
При цьому деякі ЗМІ висунули припущення, що таким чином Трамп хоче "натиснути" на Володимира Зеленського.
19 вересня Палата представників Конгресу все ж схвалила виділення Україні $250 млн військової допомоги.
24 вересня стало відомо, що президент США Дональд Трамп наказав "притримати" оборонну допомогу Україні незадовго до телефонної розмови з главою держави Володимиром Зеленським у липні 2019 року.
Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram
Читайте всі новини по темі "Військова допомога Україні" на сайті "OBOZREVATEL".