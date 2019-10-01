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2 жовтня • оновлено в 04:13
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Ракети і Javelin: США підготували нову партію зброї для України на $39 млн

2.4т Читати матеріал російською

Конгрес США попередньо погодив постачання Державним департаментом додаткової партії військової допомоги Україні на суму 39 мільйонів доларів.

Йдеться про 150 ракет і 2 протитанкових ракетних комплекси Javelin. Про це з посиланням відразу на три джерела пише Bloomberg.

Відзначається, що нова партія зброї буде йти окремо від основної допомоги в розмірі 250 млн доларів, виділеної раніше.

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США підготували нову партію зброї для України

За даними одного з джерел, офіційно про постачання ракет і Javelin оголосять 2 жовтня.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Військова допомога Україні
Місце
США
Тег
Javelin
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Украина криво-косо пытается прийти к миру, но нет... Америка приготовила новую порцию смерти, ибо ничего другого человечеству предложить не может!
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Кристина Стефанова, Может. В частности компьютер, который стоит у тебя под носом. Свинья под дубом вековым наелась желудей..?
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Spiridonov Alexandr
Spiridonov Alexandr
Кристина Стефанова, Хочешь мира - готовься к войне.
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1
Порохович Андрей
Порохович Андрей
Почему обоз не пишет, что это за деньги, а не подарок.
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Федоров Федор
Федоров Федор
Вовремя привезли. Как раз нагрузить на горб верблюдам, которые скандируют - Не допустим капитуляции и отправить этот караван на Донбасс не допускать капитуляции.
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