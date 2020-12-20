Район посольства США в Іраку обстріляли "Катюшами". Відео
У столиці Іраку Багдаді ракетами обстріляли "зелену зону" в якій розташовані іноземні та урядові об'єкти, зокрема посольство США.
Про це повідомили в Facebook сили безпеки Іраку. Ракети впали на території житлового комплексу, пошкодивши будинки й автомобілі. Повідомлень про жертв не надходило (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).
Як повідомляє Alarabiya, в район посольства були запущені щонайменше три ракети. Система захисту дипустанови C-RAM збила їх у повітрі.
"Посольство США підтверджує, що ракети, націлені на міжнародну зону (зелену зону), призвели до враження захисних систем посольства", – йдеться в заяві посольства.
Повідомляється, що комплексу були нанесені незначні ушкодження. Американські дипломати закликали всіх іракських політичних і урядових лідерів вжити заходів для запобігання таких нападів і притягнути до відповідальності винних.
Кореспондентка видання The National Джойс Карам поділилася в своєму Twitter відео перехоплення ракет, зазначивши що посольство "піддалося обстрілу з ракет "Катюша" і мінометних снарядів".
За словами очевидців, у місті було чутно щонайменше п'ять гучних вибухів, за якими послідували свистячі звуки.
Відзначимо, обстріл стався напередодні вбивства генерала Касема Сулеймані, який загинув внаслідок ракетного обстрілу аеропорту Багдада 3 січня 2020 року. Після цього посольство США в Іраку закликало американців негайно виїхати з країни.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Багдад також піддався ракетному обстрілу у вересні 2020 року. Тоді загинули троє місцевих жителів. Тоді також був проведений запуск ракети типу "Катюша".
Американські ЗМІ повідомили, що президент Дональд Трамп 12 листопада хотів нанести удар по ядерному об'єкту в Ірані, проте представники Білого дому цього не прокоментували.