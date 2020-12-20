Район посольства США в Іраку обстріляли "Катюшами". Відео

У столиці Іраку Багдаді ракетами обстріляли "зелену зону" в якій розташовані іноземні та урядові об'єкти, зокрема посольство США.

Про це повідомили в Facebook сили безпеки Іраку. Ракети впали на території житлового комплексу, пошкодивши будинки й автомобілі. Повідомлень про жертв не надходило (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця новини).

Як повідомляє Alarabiya, в район посольства були запущені щонайменше три ракети. Система захисту дипустанови C-RAM збила їх у повітрі.

"Посольство США підтверджує, що ракети, націлені на міжнародну зону (зелену зону), призвели до враження захисних систем посольства", – йдеться в заяві посольства.

Ракетні обстріли в "зеленій зоні" Багдада Скриншот

Ракети пошкодили будинки та автомобілі Скриншот

Повідомляється, що комплексу були нанесені незначні ушкодження. Американські дипломати закликали всіх іракських політичних і урядових лідерів вжити заходів для запобігання таких нападів і притягнути до відповідальності винних.

Кореспондентка видання The National Джойс Карам поділилася в своєму Twitter відео перехоплення ракет, зазначивши що посольство "піддалося обстрілу з ракет "Катюша" і мінометних снарядів".

За словами очевидців, у місті було чутно щонайменше п'ять гучних вибухів, за якими послідували свистячі звуки.

Відзначимо, обстріл стався напередодні вбивства генерала Касема Сулеймані, який загинув внаслідок ракетного обстрілу аеропорту Багдада 3 січня 2020 року. Після цього посольство США в Іраку закликало американців негайно виїхати з країни.

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