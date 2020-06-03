Мои выводы о жизни в США.

Прекрасная Америка

Ровно год как мы переехали из Америки. Мы прожили в штатах 3 года и с этой страной у меня связаны, пожалуй, только лучшие воспоминания.

Пишу только о том, с чем столкнулся. Об образовании знаю только от друзей и клиентов, поэтому не касаюсь этого вопроса.

Итак, мои топ-10 преимуществ США

1. Комфортно (особенно в Майами) и в целом безопасно. Нынешняя ситуация - скорее исключение, чем правило. Здесь много гетто и преступности в больших городах, но по сути существует зональность и оба мира живут отбельной жизнью.

2. Огромный и платёжеспособный рынок. Нет коррупции на бытовых уровнях и в среднем бизнесе.

3. Правовая защищённость и понятные правила игры. Среднему бизнесу здесь не вставляют палки в колёса. Налоговая - сервисный орган и с ними можно договариваться. Никто не приходит с дурацкими поверками чтобы вымогать с вас деньги.

4. Ответственное отношение к работе.

Здесь во время рабочего дня сотрудник не пойдёт трещать с другом по телефону на полчаса. Он вообще не ответит на личный звонок.

5. Доброжелательность и дипломатичность людей, американцы очень приветливы. Все улыбаются и это приятно. Улыбка и small talk - это часть культуры.

6. Уважение приватности. Даже между близкими друзьями, родителями и детьми. Нет навязчивого отношения. Никто ни кому ничего не обязан, отношения равный-равный

7. Доступ к чему угодно. Это страна потребления, здесь удобно и недорого все покупать. Огромная конкуренция и свободный рынок = рай для потребителя.

8. Высокий уровень медицины. Убедились на своём опыте несколько раз. Супер дорого, но действительно качественно.

9. Отличная инфраструктура, много красивых мест, очень дёшево летать внутри страны. Разнообразие природы - от тундры на Аляске до каньонов в Юте и пляжей Флориды. В городах живут олени и зайцы, иногда медведи могут прийти в гости.

10. В большей степени многие американские институты основаны на либертарианских принципах:

- уважение прав разных групп людей

- независимые суды

- право иметь оружие во многих штатах

- легальность психоделиков во многих штатах (марихуана, грибы)

- частная медицина, образование, часть дорог и многое другое

Но пока страна далека от либертарианства из-за своей агрессивной внешней политики, интервенций, высоких налогов и большого государственного влияния в целом. От этого правда мало страдает среднестатистический американец.

И Америка, как минимум, та страна, где хотя бы есть шанс прийти к действительно реальному гражданскому обществу.

Вообще, еще много хорошего можно рассказать про Штаты, но решил поставить лимит на 10-ти критериях.

Топ-6 минусов жизни в Америке

1. Пластмассовая и нездоровая еда.

Даже в типа органических магазинах "Whole foods" пластмассовые овощи без запаха, рыба с ферм и тд, зато пакеты бумажные... Вообщем, эко-маркетинг.

Реально качественная еда очень дорогая и ее еще надо найти. Те, кто думает, что в США крутые стандарты качества - посмотрите фильм "Тёмные воды" про компанию DuPont. Америка - страна корпораций и никто не будет выращивать курочку специально для вас, вот и получаем низкое качество, но большие объемы.

2. Налоги на мировой доход. Если бизнес за пределами США - придётся заплатить налоги и в Америке.

3. Дорогая медицина. Качественно, но очень дорого. Хорошая страховка - от $700 на человека а месяц и это не full coverage. В Португалии, к примеру, €50 в месяц.

4. Страна юристов. Почему это плохо? Здесь часты "законные вымогательства" денег у крупного бизнеса через коллективные иски и много других схем. Судиться здесь очень дорого, а ситуаций где может появиться спор - очень много.

Это из серии споров почему не написано на коробке, что кота сушить нельзя в микроволновке...

5. Много мошенничества. Многие американцы раз в год меняют кредитки, потому что деньги стабильно крадут с карт. В бизнесе тоже много мошеннических схем. Я попадал на них и в бизнесе и а быту. Не встречал тех, кто не попадал хотя бы на попытку мошенничества.

6. Разные соц. выплаты и food stamps тем, кто не хочет работать. Я считаю это плохо с двух сторон:

1) создаётся громадный пласт лентяев, которые сейчас, например, вылазят из нор и громят магазины под дудку равноправия

2) выплаты идут из карманов налогоплательщиков

В итоге получаем огромные гетто, преступность и агрессивно настроенную массу людей, думающих, что им все должны. И часто такое районы граничат с вполне себе нормальными местами.

На этом мой список минусов исчерпан. Плюсов вышло больше, чем недостатков. И в целом, в моем списке стран для иммиграции - США точно в топе.

Что скажете?