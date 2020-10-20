В Азербайджані, на південному напрямку, події розвиваються стрімко і вже надходять повідомлення про те, що армійські підрозділи ввійшли в місто Зангілан. А це означає, що до кінця дня азербайджанські військові повністю відновлять контроль над своєю ділянкою кордону з Іраном й одночасно відріжуть карабаське угруповання окупанта від "гуманітарної допомоги" росіян, яка здійснюється через територію Ірану. Ми прекрасно знаємо, що таке російська "гуманітарна допомога", і тепер азербайджанці теж це знають. Загалом, із втратою Зангілана вірмени втратили логістичний вузл, і на підтвердження цього в мережі є це відео.

Якщо подивитися на карту, то можна зрозуміти, що цей населений пункт розташований на одній з основних доріг, якими вірменські війська мали можливість переміщатися й отримувати постачання. Вона розташована між гірськими хребтами, і ,наскільки можна зрозуміти, азербайджанські війська обійшли передгір'я з півдня і ввійшли в долину, де й розташоване цей місто. З його втратою "провисає" весь південний фланг вірменських військ і в загальному на цьому напрямку, азербайджанська армія близька до досягнення своїх оперативних цілей – відновлення контролю над кордоном з Іраном і Вірменією.

За заявою президента Азербайджану Ільхама Алієва, зараз, крім Зангілана, від окупації звільнено села Фізулінського району Дердчінар, Кюрдляр, Юхари Абдуррахманли, Гаргабазар, Ашаги Вейселлі, Юхари Айбасанли, села Джебраїльского району Сарахша, Гасангайди, Фуганли, Імамбагри, Дашвейселлі, Ярахмедлі, села Ходжавендського району Агчакенк, Мулкідере, Дашбаши, Гюнешлі, Венг (Чінарли), села Зенгіланського району хавали, Зернелі, Мамедбейі, Хекер, Шеріфан і Муганли. А всього зараз звільнено шість сіл Фізулінського району, сім – Джебраїльський, п'ять – Ходжавендського і шість – Зангіланського районів.

Ну а під час цього рейду рахунок знищеної й захопленої техніки супротивника й далі зростає. За його словами, ЗС Азербайджану знищили 241 вірменський танк, 39 танк узято як трофей. Виведено з ладу 70 установок "Град", чотири комплекси С-300.

У західній пресі трапляються повідомлення про те, що сторони дають суперечливі дані про свої успіхи й, відповідно, про втрати противника. Але фокус у тому, що таке можна було розповідати вчора, а сьогодні, коли сучасна зброя має можливості відеофіксації в реальному часі, все досить легко порахувати, якщо мати час, бажання і терпіння. Ось нові кадри завдання ударів по вірменських військах.

Тому азербайджанські військові взяли на себе працю і роблять роботу за вірмен. Наприклад, із дронів вони знімають на відео втечу їхнього спецназу в пішому порядку. Водночас вони віддають належне вірменським військовим, визначаючи швидкість їхнього бігу. З'ясовується, що по пересіченій місцевості й із залишками дорогого спорядження на холці вірменські бійці спецназу вже давно перевершили олімпійських чемпіонів і навіть антилоп, а тепер підбираються до швидкості гепардів.

Тільки ці плямисті кішки бігають без вантажу і на дуже короткі дистанції, причому не в горах, а ці біжать так, що за ними тільки курява стовпом. Кажуть, що азербайджанські військові не добивають їх із дронів навмисно, щоб дати можливість вірменським військовим проявити себе на спортивних аренах.

Напевно, після завершення видавлювання противника на його територію з південного флангу, варто очікувати перегрупування сил азербайджанської армії й початок зустрічній операції з північного напрямку. У будь-якому разі кожен день бойових дій наближає азербайджанську армію до своєї мети. А що робити далі, залежатиме від того, наскільки вірмени дадуть для цього привід.

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