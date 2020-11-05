Радниця Трампа бурхливо помолилася за його перемогу над демонами і стала героїнею мемів. Відео

Головний пастор мегацеркви Флориди New Destiny і духовна радниця президента США Дональда Трампа Паула Уайт ексцентрично помолилася за його переобрання на другий термін.

Проповідь транслювалася в прямому ефірі і опублікована на YouTube. Відразу ж користувачі стали робити меми (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Уайт заявила, що переобранню Трампа і всій Америці протистоїть "демонічна змова", націлена "конкрентно на шість штатів". Очевидно, вона мала на увазі штати, які на той момент продовжували обробляти бюлетені.

Проповідниця кілька разів повторила, що чує "голос перемоги", і, перемежовуючи свій речитатив незрозумілими словами, сповістила про "ангельське підкріплення" з Африки і Південної Америки.

"Я чую звук рясного дощу, я чую звук перемоги, я чую звук крику і співу. Я почула звук перемоги. Я чую звук рясного дощу, я чую звук перемоги", - сказала вона.

Також Уайт закликала страйкувати до перемоги в боротьбі з ворогами, які заперечують переобрання Трампа.

У соцмережах почали накладати різну музику на резонансну проповідь.

Нагадаємо, Паула Уайт влаштувалася на роботу в Білий дім у 2019 році. Але з Трампом вона познайомилася, як стверджують ЗМІ, ще в 2002 році, коли він звернув увагу на її телешоу. Вона молилася за Трампа під час виборчої кампанії 2016 року і була присутня на його інавгурації.

Духовна радниця звинувачує опонентів Трампа у використанні чаклунства і чорної магії, а багатство вона називає свідченням божої благодаті. У США ставлення до Уайт неоднозначне. Її неодноразово звинувачували в поширенні брехні і мракобісся.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Джо Байдену залишилося шість вибірників до перемоги, Дональд Трамп подає позови до суду.