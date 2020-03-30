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30 березня • оновлено в 11:32
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Радниця прем'єра Ізраїлю заразилася коронавірусом

1.1т
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Радниця прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з ультраправославних справ Рівка Палух захворіла на коронавірус.

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Про це повідомляє видання Times of Israel. Водночас наголошується, що нещодавно вона контактувала з прем'єром під час офіційної зустрічі.

Відомо, що Палух, найімовірніше, підхопила інфекцію від свого чоловіка, у якого зараження COVID-19 діагностували раніше.

Рівка Палух захворіла на коронавірус

Рівка Палух захворіла на коронавірус

В уряді поспішили запевнити, що ще раніше почали дотримуватися безпечної відстані під час зустріч радниці та прем'єра. Однак джерела в офісі Нетьягу заявили, що Кабмін діятиме згідно з інструкціями Міністерства охорони здоров'я.

Йдеться про те, що буде встановлено і протестовано всіх контактних осіб Рівки Палух, зокрема й у парламенті. Крім цього, можливо, прем'єра та інших радників теж відправлять на 14-денний карантин.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль відноситься до COVID-19 як до біологічної атаки – його методи боротьби з пандемією коронавірусу можна назвати найжорсткішими і своєчасними порівняно з іншими країнами світу.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Особа
Беньямін Нетаньягу
Місце
Ізраїль
Тег
вірус
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Livesey David
Livesey David
А вчера только хвалились, как в исраилевсе заепись.
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