Радниця прем'єра Ізраїлю заразилася коронавірусом

Радниця прем'єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу з ультраправославних справ Рівка Палух захворіла на коронавірус.
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Про це повідомляє видання Times of Israel. Водночас наголошується, що нещодавно вона контактувала з прем'єром під час офіційної зустрічі.
Відомо, що Палух, найімовірніше, підхопила інфекцію від свого чоловіка, у якого зараження COVID-19 діагностували раніше.
Рівка Палух захворіла на коронавірус
В уряді поспішили запевнити, що ще раніше почали дотримуватися безпечної відстані під час зустріч радниці та прем'єра. Однак джерела в офісі Нетьягу заявили, що Кабмін діятиме згідно з інструкціями Міністерства охорони здоров'я.
Йдеться про те, що буде встановлено і протестовано всіх контактних осіб Рівки Палух, зокрема й у парламенті. Крім цього, можливо, прем'єра та інших радників теж відправлять на 14-денний карантин.
Як повідомляв OBOZREVATEL, Ізраїль відноситься до COVID-19 як до біологічної атаки – його методи боротьби з пандемією коронавірусу можна назвати найжорсткішими і своєчасними порівняно з іншими країнами світу.
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