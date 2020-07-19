Радник глави Туреччини натякнув на можливість визнання Криму російським: є умова

Туреччина цілком може визнати анексований Російською Федерацією в України Крим російським.

Про це заявив радник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана з безпеки і зовнішньої політики Ісмаїл Сафі. В інтерв'ю "Ленте.ру" він назвав умову для такого кроку.

Журналіст наголосив, що Анкара не визнала півострів російським, але водночас турецькі делегати бували там і говорили про плани співпраці. Тому він поцікавився в Сафі, чи можлива зміна позиції Туреччини з питання визнання після закріплення в Конституції РФ поправки, яка не допускає дій, спрямованих на відчуження території.

Радник Ердогана відповів, що тема поправок до Конституції – це суто питання суверенітету прав Росії, яке Туреччина поважає і бажає, щоб такий вибір "приніс мир і спокій усьому російському народу".

"У Криму ж живуть кримські татари, з якими турецький народ має давні історичні зв'язки. Ми, Туреччина, хочемо миру й процвітання братнього татарського народу. Ми співпрацюватимемо з тією країною, яка йому це запропонує", – заявив Сафі.

За його словами, турки також цінують "добру волю і старанність Росії в цьому питанні", тому позитивно ставляться до візиту турецької делегації на півострів.

"Крим – дуже красиве місце. Я був там декілька разів і бачив, як красиво відреставрований Бахчисарай, а кримські татари вільно говорять своєю рідною мовою. Буду дуже радий повернутися за першої ж можливості в цей прекрасний край", – зізнався радник Ердогана.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в цьому ж інтерв'ю Ісмаїл Сафі заявив, що єдиним бажанням уряду і народу Туреччини є встановлення миру між Києвом і Москвою.