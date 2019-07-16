Радбез ООН терміново зібрався через закон про мову в Україні: всі подробиці

Рада безпеки ООН зібралася з ініціативи Росії у вівторок, 16 липня, для розгляду закону України про державну мову.

Обговорення почалося о 17:00 за київським часом. На сайті Радбезу зазначено, що порядок денний включає лист постійного представника РФ. Засідання було призначене саме на 16 липня, оскільки в цей день обговорюваний закон набрав чинності.

Зазначимо, у центрі уваги був винятковий статус української мови і його співвідношення з реалізацією Мінських угод. При цьому Москва пропонувала розглянути закон ще місяць тому, проте Радбез скликати відмовилися через те, що президент України Володимир Зеленський тоді тільки вступив на посаду.

"Ми знову підтверджуємо відданість територіальній цілісності і суверенітету України", – заявила на початку брифінгу заступник генерального секретаря ООН із політичних питань Розмарі Дікарло.

"Хоча багато спірних питань були врегульовані в підсумковому варіанті, закон, як і раніше, викликає занепокоєння. УВКПЛ рекомендує, щоб український уряд розробив на основі закону про мову закон про реалізацію прав нацменшин", – додала вона.

Розмарі Дікарло Скріншот з відео

Стурбованість висловив і верховний комісар ОБСЄ у справах національних меншин Ламберто Заньєр.

"Закон про державну мову в його нинішньому вигляді не забезпечує достатню законодавчу ясність, не гарантує захист мовних прав нацменшин. Ідеально було б, якби мовна політика України здійснювалася при повному збереженні прав нацменшин, у тому числі в мовній сфері", – сказав він.

Ламберто Заньєр Скріншот з відео

При цьому, Заньєр підкреслив, що Україна має повне право зміцнювати роль державної мови.

"Права меншин, в тому числі і в питанні мови і освіти повинні враховуватися, в тому числі і в питанні зобов'язань України перед ОБСЄ та міжнародних стандартів. Збалансована, прагматична лінгвістична політика повинна досягатися за рахунок стимулів, а не покарань", – зазначив він.

Представник Російської Федерації Василь Небензя, який виступав першим, влаштував істерику через "обмеження" російськомовного населення України.

"Це суперечить не тільки міжнародним конвенціям, а й здоровому глузду. Йде жорстока примусова українізація всіх сфер життя", – висловився він.

Василь Небензя Скріншот з відео

Представник США від імені американського президента Дональда Трампа заявив про підтримку України в умовах воєнного конфлікту з Росією. Він нагадав про безліч жертв російської агресії і закликав Кремль припинити злочинні дії на Донбасі.

Офіційний Вашингтон також вказав на незаконність видачі російських паспортів на Донбасі.

Представник США Скріншот з відео

Представник Франції в ООН висловив підтримку суверенітету України.

"Франція не визнала і не визнає незаконну анексію Криму. Я ще раз хочу засудити рішення Росії про видачу нею російських паспортів в деяких українських областях", – заявив він.

"Франція вимагає також звільнення 24 українських моряків, які були захоплені в Керченській протоці", – продовжив представник офіційного Парижа.

"Україна тримається в дуже важкій ситуації в результаті конфлікту, який вже забрав більше 13 000 життів. І ця ситуація жодним чином не є наслідком ухвалення 25 квітня закону про використання української мови як державної мови. Цей закон жодним чином не загрожує міжнародному миру і безпеці. Це лише справа і вибір самих українському щодо мовних політик – способом, який відповідає європейським і міжнародним зобов'язанням України", – підсумував він.

Представник Франції Скріншот з відео

Великобританія також підтвердила свою підтримку української позиції.

"Від представника Росії, яка вимагала скликати Раду безпеки ООН, ми так і не почули, чому Росія підтримує сепаратистів, чому утримує моряків, чому не припиняє анексію Криму. А саме ці питання тут потрібно обговорювати", – заявив представник Великобританії.

"Росія повинна виконувати свої зобов'язання з підтримки миру відповідно до Мінських угод. Українці страждають від конфлікту, який підживлюється Росією", – продовжив він.

Великобританія також засудила видачу російських паспортів на Донбасі і заявила, що Кремль повторює грузинський сценарій.

"Ми вимагаємо припинити підтримку сепаратистів і звільнити українських моряків!" – підкреслив представник Сполученого Королівства.

Представник Великобританії Скріншот із відео

Польща також стала на бік України, зазначивши конструктивний внесок Києва у вирішення конфлікту на Донбасі і засудивши дії Росії.

"Російська агресія – це пряма загроза міжнародному співтовариству. Факт ухвалення закону легітимним органом влади в Україні не є такою загрозою. Це саме Росія провела "фальшивий референдум" у Криму і забрала частину суверенної держави, це Росія незаконно захопила українських моряків. Це не Україна. Як можна порівнювати держави, одна з яких показує стриманість і добру волю?" – заявила представник Польщі.

Представник Польщі Скріншот з відео

Представник України Володимир Єльченко жорстко відповів на виступ колеги з Росії та поставив Москву на місце.

"Російський представник продемонстрував кричущу неповагу до Радбезу ООН, зловживаючи своїм правом просити повторного розгляду його листа. Закон про мову не має ніякого відношення до питань, які повинен обговорювати Радбез, оскільки регулює внутрішню політику. Країна, яка століттями придушувала українську мову, не повинна вказувати нам, якою мовою ми повинні говорити і писати!" – заявив він.

Представник України Володимир Єльченко Скріншот з відео

"У Росії, де проживає близько 3 млн українців, немає жодної української школи. У Криму було 7 українських шкіл до анексії Криму. Окупаційна влада закрила всі українські школи. Нагадаю слова з притчі: "Ти, лицеміре, вийми спочатку колоду із власного ока, а тоді побачиш, як вийняти скалку з ока брата твого". Це наша внутрішня справа і ми самі розберемося з цим за допомогою наших партнерів, включаючи міжнародні інститути", – підкреслив представник України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше заступник глави Офісу президента Вадим Пристайко заявив, що опитування функціонування державної мови в Україні є предметом обговорення лише нашої держави.

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