Радбез ООН через пандемію прийняв резолюцію щодо припинення вогню: Росія повинна скласти зброю

Рада безпеки ООН схвалила резолюцію про глобальне припинення вогню на час пандемії COVID-19.

ЧИТАЙТЕ: ОСТАННІ НОВИНИ ПРО КОРОНАВІРУС

Про це у Facebook повідомив спікер постійного представництва України в ООН Олег Ніколенко. Підкреслюється, що резолюція вимагає негайно припинити бойові дії в усіх світових конфліктах, що стосується й агресії Росії в Україні.

Документ закликає до гуманітарної паузи на 90 днів. "Росія повинна слідувати духу і букві цього рішення і негайно припинити вогонь на Донбасі", – прокоментував рішення ООН міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

Ніколенко додав, що Організація Об'єднаних Націй прийняла резолюцію через 100 днів після призову генсекретаря ООН до глобального припинення вогню.

Резолюція ООН. Facebook / Олег Ніколенко

Резолюція ООН. Facebook / Олег Ніколенко

Як писав OBOZREVATEL, вчені з'ясували, що вірус SARS-CoV-2 може проникати безпосередньо в клітини серця через судини і розмножуватися там, викликаючи ускладнення.