Рада Європи може екстрено зібратися через протести в Білорусі

Протести в Білорусі тривають вже три дні.

Президент Литви Гітанас Науседа закликав президента Ради Європи Шарля Мішеля провести позачергове засідання у зв'язку з протестами в Білорусі.

Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови 11 серпня, повідомляється на сайті глави держави.

Науседа вважає, що Євросоюз повинен активно реагувати на ситуацію в Білорусі і допомогти в забезпеченні стабільності в країні.

Мішель запевнив, що найближчим часом поінформує про можливості проведення екстреного засідання і можливості використання інших інструментів, які є в розпорядженні ЄС.

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