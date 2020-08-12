Рада Європи може екстрено зібратися через протести в Білорусі

Протести в Білорусі тривають вже три дні.
Президент Литви Гітанас Науседа закликав президента Ради Європи Шарля Мішеля провести позачергове засідання у зв'язку з протестами в Білорусі.
Про це йшлося під час їхньої телефонної розмови 11 серпня, повідомляється на сайті глави держави.
Науседа вважає, що Євросоюз повинен активно реагувати на ситуацію в Білорусі і допомогти в забезпеченні стабільності в країні.
Мішель запевнив, що найближчим часом поінформує про можливості проведення екстреного засідання і можливості використання інших інструментів, які є в розпорядженні ЄС.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Кандидат в президенти Олександр Лукашенко в шостий раз переміг на виборах з результатом 80,23%. Його головний опонент Світлана Тіхановском набрала близько 10%, хоча опозиціонери вважають, що саме вона виграла вибори.
Після закриття виборчих дiлянок 9 серпня по всій країні почалися протести і жорсткі затримання. Є інформація про потерпілих і жертв.
У вівторок, 11 серпня, протести продовжилися. Силовики жорстко затримували учасників демонстрацій. Також вони побили журналістів і розбили їм камери, деяких з них затримали.