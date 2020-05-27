Рада ЄС спростила візовий режим із Білоруссю: як буде тепер

Рада Європейського Союзу в середу, 27 травня, погодила укладення двох угод із Білоруссю: про спрощення видачі віз та про реадмісію осіб, які перебувають без дозволу.

Таке рішення прийняли представники урядів країн Євросоюзу, передає Deutsche Welle. Угоди спростять та здешевлять оформлення віз громадянам Білорусі, які подорожують до Шенгенської зони, і громадянам ЄС, які їдуть до Білорусі.

Білорусь обидва документи ратифікувала ще в квітні. Очікується, що вони наберуть чинності 1 липня.

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Зазначимо, угоди спрощують пакет документів, який необхідно подати певним категоріям громадян, а також видачу багаторазових віз для деяких категорій осіб, що часто подорожують. Плата за опрацювання візових заявок знизиться до 35 євро.

Це стосується короткострокових поїздок – не більше 90 днів протягом будь-яких 180 днів.

"Візова статистика є доказом зростаючої важливості відносин між ЄС і Білоруссю. У 2019 році кількість заявок на шенгенські візи в Білорусі сягнула майже 650 тисяч.

Укладення угоди про спрощення оформлення віз є важливим кроком у відносинах між нашими людьми і сприятиме зміцненню наших економічних, культурних і наукових зв'язків", – заявив Давор Божиновіч, міністр внутрішніх справ Хорватії, який головує в Раді ЄС.

Угода про реадмісію була однією з умов спрощення візового режиму. Згідно з нею, Білорусь погоджується приймати своїх громадян, якщо у них немає дозволу перебувати на території ЄС або якщо вони таке право втратили. Те ж саме стосується неповнолітніх дітей і подружжя таких осіб, якщо у них немає окремого дозволу на перебування в ЄС.

Крім того, Білорусь прийматиме також громадян третіх держав або осіб без громадянства, які не мають права перебувати в ЄС, якщо у них на момент в'їзду в Євросоюз була віза або дозвіл на проживання в Білорусі. Те ж стосується і осіб, які незаконно в'їхали в ЄС із території Білорусі.

Держави ЄС несуть такі самі зобов'язання перед Мінськом.

Як писав OBOZREVATEL, Кабінет міністрів частково обмежив безвізовий режим із Білоруссю, скасувавши з 1 вересня можливість виїхати в цю країну за паспортом громадянина України.