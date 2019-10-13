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13 жовтня • оновлено в 14:46
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"Усі россійською розмовляють!" Путін зробив тривожну заяву про ще одну країну

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Президент Росії Володимир Путін заявив, що у Кремля з Ізраїлем досить хороші стосунки.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia і RT Arabic, передає RT. При цьому глава РФ уточнив, що Кремлю нібито небайдужа доля цієї країни.

Володимир Путін

Володимир Путін

rt.com

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"Ми повернулися!" Путін зробив цинічну заяву про відносини з іншими країнами

"Майже 1,5 млн осіб ізраїльських громадян – це вихідці з колишнього Радянського Союзу. Це майже російськомовна країна. Там куди не прийдеш, в магазин, – все по-російськи розмовляють. Але у нас є принципова позиція по палестинському врегулюванню. Ми суворо дотримуємося всіх рішень Організації Об'єднаних Націй і вважаємо, що вони повинні бути виконані", – сказав Путін.

За його словами, Москва виходить із необхідності реалізувати план двох держав і створити палестинську державу. Путін упевнений, що такий крок "відновить єдність".

"Ми вважаємо, що дуже важливим фактором було б відновлення палестинської єдності, тому що виступати з різних позицій – це послаблює общепалестінскую позицію", – резюмував лідер Кремля.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що Путін заявив про високий рівень відносин з Ізраїлем і назвав державу російськомовною.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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