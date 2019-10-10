Головна Новини
10 жовтня • оновлено в 14:06
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Вони не допомогли нам!" Трамп потрапив у новий скандал через Другу світову

4.7т Читати матеріал російською

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення не підтримувати курдів у Сирії продиктоване ще й тим, що вони не сприяли США під час Другої світової війни.

Про це пише HuffPost. "Як сьогодні хтось зазначив у дуже потужній статті, вони не допомогли нам у Другій світовій війні, в Нормандії, наприклад", – цитуються слова американського лідера.

Про яку саме публікацію йдеться, американський лідер не уточнив.

Новини
"Заклик до Зеленського був доречним": Трамп отримав підтримку у скандалі

Дональд Трамп

Дональд Трамп

"Радіо Свобода"

Однак, журналісти дійшли висновку, що автором є Курт Шліхтер. Нещодавно він опублікував колонку, у якій вказав на відсутність курдів під час висадки союзних військ у Нормандії в 1944 році.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся

Особа
Дональд Трамп
Місце
США
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
19
15
Смішно
1
Цікаво
3
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
а по зулусских тацюрыздах шо?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
руденко евгений
руденко евгений
большой оригинал Трамп сейчас, впрочем как и весь мир, который собирается жить долго, но, боюсь, проживёт мало...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Он Алекс
Он Алекс
ПОБЕДА НАША. Украинец Алексей Берест был одним из тех, кто установил штурмовой флаг СССР над Рейхстагом в Берлине 1 мая 1945-го, а украинец Майкл Стренк — одним из шести морпехов, которые подняли флаг США над Иводзимой. Во Второй мировой войне украинцы понесли человеческие потери больше, чем Великобритания, Канада, США и Франция вместе взятые.
Показать комментарий полностью
Ответить
3
1
Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
Он Алекс, ну так вам Джавелины и дали в кредит ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel