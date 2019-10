"Вони не допомогли нам!" Трамп потрапив у новий скандал через Другу світову

Президент США Дональд Трамп заявив, що рішення не підтримувати курдів у Сирії продиктоване ще й тим, що вони не сприяли США під час Другої світової війни.

Про це пише HuffPost. "Як сьогодні хтось зазначив у дуже потужній статті, вони не допомогли нам у Другій світовій війні, в Нормандії, наприклад", – цитуються слова американського лідера.

Про яку саме публікацію йдеться, американський лідер не уточнив.

Однак, журналісти дійшли висновку, що автором є Курт Шліхтер. Нещодавно він опублікував колонку, у якій вказав на відсутність курдів під час висадки союзних військ у Нормандії в 1944 році.

Trump on the Kurds: "They didn't help us in the Second World War, they didn't help us with Normandy, as an example." He suggests that they battled alongside U.S. forces for "their land," and adds, "With all of that being said, we like the Kurds." pic.twitter.com/4aFGJiQquv