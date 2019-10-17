"Відвернулися спиною": Лукашенко підмахнув Путіну і огризнувся на Захід

Глава Білорусі Олександр Лукашенко назвав Росію головним стратегічним партнером і закликав не дивитися на білорусів як на ворогів, які повернулися спиною до РФ.

Заява прозвучала під час зустрічі з губернатором Новгородської області Андрієм Нікітіним. Про це повідомляє БЕЛТА.

"Не треба на нас дивитися як на ворогів, які відвернулися спиною до Росії. Цього ніколи не було і не буде. Нас особливо там (в Західній Європі) не чекають, бо на перешкоді цьому є навіть не диктатура Лукашенко, перешкодою цьому є економіка", – сказав він.

Олександр Лукашенко РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив про участь Росії у війні на Донбасі.

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