Головна Новини
17 жовтня • оновлено в 11:46
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Відвернулися спиною": Лукашенко підмахнув Путіну і огризнувся на Захід

798 Читати матеріал російською

Глава Білорусі Олександр Лукашенко назвав Росію головним стратегічним партнером і закликав не дивитися на білорусів як на ворогів, які повернулися спиною до РФ.

Заява прозвучала під час зустрічі з губернатором Новгородської області Андрієм Нікітіним. Про це повідомляє БЕЛТА.

Новини
"Путін і я дуже занурені!" Лукашенко раптово заступився за Зеленського

"Не треба на нас дивитися як на ворогів, які відвернулися спиною до Росії. Цього ніколи не було і не буде. Нас особливо там (в Західній Європі) не чекають, бо на перешкоді цьому є навіть не диктатура Лукашенко, перешкодою цьому є економіка", – сказав він.

Олександр Лукашенко

Олександр Лукашенко

РІА Новини

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Лукашенко заявив про участь Росії у війні на Донбасі.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Особи
Олександр Лукашенко Володимир Путін
Місце
Білорусь
Поділитися у Facebook
4
Коментарі
7
0
Смішно
1
Цікаво
0
Сумно
5
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Pollak John
Pollak John
Бульбашенко заявил что мол давайте поддержим еврея Зеленского и всех евреев во власти , а то придут к власти украинцы националисты ..
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Pollak John
Pollak John
Бульбашенко заявил что мол давайте поддержим еврея Зеленского и всех евреев во власти , а то придут к власти украинцы националисты ..Умный разве такое ляпнет ?
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
филипп филипыч
филипп филипыч
даешь союзное государство БУР!! ))
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Pollak John
Pollak John
филипп филипыч, а получится РУБ
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Блоги / думки

ads pixel