"Це — ручна граната!" "Українагейт" у США обросла гучними деталями

Плани президента США Дональда Трампа натиснути на Україну були викриті ще до його розмови з главою України Володимиром Зеленським у липні 2019 року.

Про це пише The New York Times, посилаючись на матеріали, отримані від слідчих. Відзначається, що Джон Болтон, який займав на той час посаду радника Білого дому з питань нацбезпеки ,був настільки стурбований цим, що доручив повідомити про ситуацію юристів.

Дональд Трамп ВВС

"Спроби тиску на Україну в обмін на політичну підтримку спровокували запеклі суперечки всередині Білого дому цього літа, які настільки насторожили Джона Болтона, на той час радника з питань національної безпеки, що він наказав своїй помічниці оповістити юристів Білого дому", – сказано в публікації.

Зазначено, що Болтон є одним із фігурантів скарги "викривача", де повідомлялося про можливі спроби тиску на Україну.

"Джуліані – це ручна граната, яка підірве всіх", – сказав одного разу він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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