"Це — ручна граната!" "Українагейт" у США обросла гучними деталями

Плани президента США Дональда Трампа натиснути на Україну були викриті ще до його розмови з главою України Володимиром Зеленським у липні 2019 року.
Про це пише The New York Times, посилаючись на матеріали, отримані від слідчих. Відзначається, що Джон Болтон, який займав на той час посаду радника Білого дому з питань нацбезпеки ,був настільки стурбований цим, що доручив повідомити про ситуацію юристів.
Дональд Трамп
ВВС
"Спроби тиску на Україну в обмін на політичну підтримку спровокували запеклі суперечки всередині Білого дому цього літа, які настільки насторожили Джона Болтона, на той час радника з питань національної безпеки, що він наказав своїй помічниці оповістити юристів Білого дому", – сказано в публікації.
Зазначено, що Болтон є одним із фігурантів скарги "викривача", де повідомлялося про можливі спроби тиску на Україну.
"Джуліані – це ручна граната, яка підірве всіх", – сказав одного разу він.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
25 вересня президент України Володимир Зеленський зустрівся із лідером США Дональдом Трампом.
Так, нещодавно у США розгорівся гучний скандал через "тиск на Україну". Білий дім 25 вересня опублікував розшифрування розмови, яка пройшла між президентами Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським та призвела до початку процедури імпічменту в американців.
Імпічмент Трампа також підтримала його колишня опонентка на виборах у 2016 році Хіларі Клінтон, заявивши, що президент "зрадив США".
Також колишній віцепрезидент Штатів Джо Байден відповів на скандал навколо Трампа і Зеленського.
Стало відомо, що Співробітник Центрального розвідувального управління США подав скаргу на телефонну розмову президента Дональда Трампа з главою України Володимиром Зеленським.
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