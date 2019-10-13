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14 жовтня • оновлено в 00:12
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"Це агресія!" Офіційний Дамаск відправив війська назустріч туркам

1.1т Читати матеріал російською

Сирійська армія отримала наказ вирушити на північ, в регіон, де зараз йде турецька військова операція "Джерело миру". Офіційний Дамаск при цьому назвав дії Туреччини "агресією".

Про це повідомляє "Радіо Свобода". При цьому надходить інформація про те, що одночасно з передислокацією підрозділів сирійський уряд розпочав переговори з "Сирійськими демократичними силами". За даними видання Reuters, переговори проходять на російській авіабазі Хмеймім в Латакії, проте офіційного підтвердження цієї інформації все ще немає.

"Це агресія!" Офіційний Дамаск відправив війська назустріч туркам

Тим часом військові кореспонденти CNN, які працюють в зоні бойових дій в Сирії, повідомляють, що події "швидко розвиваються". За даними ООН, через бої, що йдуть на півночі Сирії, вже понад 130 тисяч осіб були змушені покинути свої оселі.

Як писав OBOZREVATEL:

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Тема
Конфлікт в Сирії
Місце
Сирія
Тег
війна
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