"Це агресія!" Офіційний Дамаск відправив війська назустріч туркам

Сирійська армія отримала наказ вирушити на північ, в регіон, де зараз йде турецька військова операція "Джерело миру". Офіційний Дамаск при цьому назвав дії Туреччини "агресією".
Про це повідомляє "Радіо Свобода". При цьому надходить інформація про те, що одночасно з передислокацією підрозділів сирійський уряд розпочав переговори з "Сирійськими демократичними силами". За даними видання Reuters, переговори проходять на російській авіабазі Хмеймім в Латакії, проте офіційного підтвердження цієї інформації все ще немає.
Тим часом військові кореспонденти CNN, які працюють в зоні бойових дій в Сирії, повідомляють, що події "швидко розвиваються". За даними ООН, через бої, що йдуть на півночі Сирії, вже понад 130 тисяч осіб були змушені покинути свої оселі.
Як писав OBOZREVATEL:
У середу, 9 жовтня, Туреччина офіційно розпочала військову операцію "Джерело миру" на території Сирії.
Головним завданням турецьких військ є боротьба з терористичною "Ісламською державою" і курдськими формуваннями в районі південного кордону.
Турецькі військові, які проводять повномасштабний наступ на півночі Сирії, 11 жовтня обстріляли військовослужбовців США в районі Корбань.
12 жовтня вони взяли контроль над сирійським містом Рас-ель-Айн на сході від річки Євфрат. Представники курдських формувань цю інформацію заперечують.
Тим часом Сполучені Штати Америки готуються вивести з території Сирії свої війська. Згідно із заявою міністра оборони США Марка Еспера, президент США Дональд Трамп вже віддав необхідні накази.
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