"Шеф не виходить на зв'язок": з'явилася нова інформація про загибель кухаря Путіна

Після появи інформації про загибель мільярдера Євгена Пригожина з оточення президента РФ Володимира Путіна, відразу кілька джерел опублікували інформацію про його можливий стан.

За даними телеграм-каналу Дмитра Колезева, Міністерство закордонних справ Росії не підтверджує цю інформацію. У відомстві зазначають, що на борту літака було два громадянина РФ, але "Пригожина серед них не було".

Євген Пригожин і Володимир Путін rferl.org

"Суперечлива інформація про долю бізнесмена Євгена Пригожина. Сайт Readovka вчора повідомив, що Пригожин міг загинути під час катастрофи Ан-72 в Конго 10 жовтня. Це видання свого часу було одним з першоджерел інформації про дітей, які постраждали в результаті неякісного харчування, що поставляється прігожінская компаніями", – зазначає автор.

Відзначається також, що "в околосілових телеграм-каналах інформацію про загибель Пригожина називають фейком. При цьому в оточенні самого Пригожина в Пітері кажуть, що шеф деякий час не виходив на зв'язок. Але в чутки про авіакатастрофу не вірять.

"До інформації про загибель варто поставитися скептично. Думаю навіть, цілком в дусі Пригожина самому розпускати такі чутки про себе. Відомо, що у Пригожина є інтереси в Конго, тобто теоретично він міг там бути. Також відомо, що він особисто вилітає в місця присутності ПВК Вагнера, наприклад в ЦАР він проводив переговори з місцевими повстанцями ", – резюмує автор каналу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Пригожина запідозрили в тому, що він убив російських журналістів в Африці.

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