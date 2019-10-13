"Повинні тиснути!" Глава Польщі попередив про небезпеку Росії

Президент Польщі Анджей Дуда закликав країни Європейського союзу припинити ігнорувати загрози з боку Росії і почати чинити на неї "солідарний тиск".

Про це повідомляє "Польське радіо". Президент також закликав лідерів союзних держав підтримувати всі ініціативи, спрямовані на зміцнення безпеки східного флангу НАТО і Європейського Союзу.

Президент Польщі Анджей Дуда

Під час зустрічі лідерів так званої "групи Аррайолуш" в Афінах, в якій взяли участь тринадцять лідерів держав ЄС, президент Польщі закликав союзні країни до тиску на Кремль. За словами Дуди, тиск необхідно надавати незалежно від оцінки діяльності НАТО в Центральній і Східній Європі.

"Про те, наскільки небезпечною є Росія, багато хто може сказати держави, які знаходяться в безпосередній досяжності російських балістичних ракет", – зазначив Дуда.

Дуда також закликав союзних лідерів підтримувати всі ініціативи, метою яких є зміцнення безпеки східного флангу НАТО і Європейського Союзу. З боку НАТО політик також пообіцяв підтримку всіх ініціатив, які допоможуть зміцнювати відносини між країнами.

"Хочу запевнити, що Польща не вважає альтернативою Європейському Союзу своє інтенсивне співробітництво з США. Ми бачимо це, як доповнення і зміцнення цієї співпраці. На нашу підтримку можуть розраховувати всі ініціативи, які сприятимуть зміцненню трансатлантичних відносин", – зазначив політик.

У неофіційну групу Аррайолуш, створену в 2003 році, входять Австрія, Фінляндія, Німеччина, Латвія, Польща, Португалія, Словенія, Угорщина та Італія. Нинішня зустріч в Афінах є вже п'ятнадцятим самітом Групи.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, як Польща різко змінила риторику по Росії після обміну полоненими з Києвом.

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