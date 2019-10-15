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15 жовтня • оновлено в 06:17
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"Похоронний марш": в мережі висміяли російський гімн виконаний в Саудівській Аравії

2.2т Читати матеріал російською

На честь офіційного візиту російського президента Володимира Путіна в Саудівську Аравію, оркестр Ер-Ріяда виконав гімн Росії, який вже став приводом для жартів в мережі.

Так на відео , опублікованими блогером Антоном Ходзе, чути, що музиканти з самого початку не потрапили в ноти, а далі й зовсім трубили невпопад.

Сам Путін намагався не реагувати на понівечений гімн своєї країни, і для глави РФ це не вперше. У 2015 році з російським гімном осоромився єгипетський оркестр.

У коментарях користувачі також згадали інцидент в Єгипті, і всіляко підколювали російського президента: "Джазове виконання гімну! Не рубайте голови музикантам", "У кінці там немов хтось лупить об стіну мішком з котами", "Ні, єгиптяни крутіше були. Цим ще тренуватися треба", "Реально як похоронний марш. Ху*ло аж скривився як почув".

"Похоронний марш": в мережі висміяли російський гімн виконаний в Саудівській Аравії

скрін

"Похоронний марш": в мережі висміяли російський гімн виконаний в Саудівській Аравії

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі заявили, що олігарх Євген Пригожин розбився на літаку в Конго, але його загибель може бути підлаштована. Передбачається, що кухар Путіна сам розіграв свою смерть або ж його спеціально вирішила "прибрати" російська влада.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
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Mak Alex
Mak Alex
Недорусь,коробить вас від вашого гімна-ааа?
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
Mak Alex, Крендель..ты чего сказать то хотело?
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Naibadze Petr
Naibadze Petr
Гнусное стадо свидомых пито расов, затаив дыхание, ловят каждую нотку российского гимна и дрочат, дрочат
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Бухгалтер Борис
Бухгалтер Борис
Темнейший бог х*хлов. Очень сильно переживают, как исполняется гимн России. Нация д*билов.
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