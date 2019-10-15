"Похоронний марш": в мережі висміяли російський гімн виконаний в Саудівській Аравії

На честь офіційного візиту російського президента Володимира Путіна в Саудівську Аравію, оркестр Ер-Ріяда виконав гімн Росії, який вже став приводом для жартів в мережі.

Так на відео , опублікованими блогером Антоном Ходзе, чути, що музиканти з самого початку не потрапили в ноти, а далі й зовсім трубили невпопад.

Сам Путін намагався не реагувати на понівечений гімн своєї країни, і для глави РФ це не вперше. У 2015 році з російським гімном осоромився єгипетський оркестр.

У коментарях користувачі також згадали інцидент в Єгипті, і всіляко підколювали російського президента: "Джазове виконання гімну! Не рубайте голови музикантам", "У кінці там немов хтось лупить об стіну мішком з котами", "Ні, єгиптяни крутіше були. Цим ще тренуватися треба", "Реально як похоронний марш. Ху*ло аж скривився як почув".

скрін

Як повідомляв OBOZREVATEL, в мережі заявили, що олігарх Євген Пригожин розбився на літаку в Конго, але його загибель може бути підлаштована. Передбачається, що кухар Путіна сам розіграв свою смерть або ж його спеціально вирішила "прибрати" російська влада.

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