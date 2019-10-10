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10 жовтня • оновлено в 04:58
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"Побачите Кобзона з бурятом!" Українець яскраво розніс Скабєєву в прямому ефірі

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На російському пропагандистському телебаченні спалахнув скандал між українським експертом Вадимом Трюханом і скандальними ведучими Ольгою Скабєєвою та Євгеном Поповим.

Це сталося на передачі "60 хвилин" телеканалу "Росія 1". Приводом стали слова українця про те, що Російська Федерація веде війну проти його країни (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ця репліка зачепила Попова за живе, і він спробував спростувати участь Росії у збройному конфлікті на Донбасі, цинічно виправдовуючи її.

"Війну Росії з Україною ми жодного разу не бачили на кадрах, а ваш "громадянський" конфлікт бачимо кожен день", – збрехав пропагандист.

Євген Попов

Євген Попов

Скріншот відео

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Однак Трюхан тут же поставив Попова на місце, нагадавши про криваві злочини російських окупантів під час Іловайського котла.

"Якщо ви подивитеся кадри обстрілів наших військових під Іловайськом, то ви там побачите прекрасно російські підрозділи, нині покійного Кобзона, який розмовляє з бурятом", – потролив рупора Кремля українець.

Це ще більше розлютило одіозного Попова, і він накинувся на опонента з докорами і спробами приниження.

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Ольга Скабєєва

Ольга Скабєєва

Скріншот відео

"Я на відміну від вас на Донбасі був разів 20! Поки ви з дивану і зі студії розглядаєте російські війська!" – уїдливо огризнувся пропагандист.

Його підтримала і Скабєєва, яка відзначилася ще більш цинічним висловлюванням про окупантів та їх поплічників.

"Кобзон – не кадровий військовий! Це людина, яка завозила на Донбас "гуманітарну" допомогу. Ви б краще сказали йому дякую за це!" – висловилася скандальна фанатка путінського режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Теми
російська пропаганда Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил на Донбасі Російсько-український конфлікт
Особи
Ольга Скабєєва Вадим Трюхан Йосип Кобзон
Місце
Росія
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Малахoв Егор
Малахoв Егор
Опять Трюхана обтрюханили.
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Антошин Денис
Антошин Денис
Каждый будний день смотрю эту передачу и днём, и вечером. Там что Трюхана, что Ковтуна ставят в тупик постоянно. Вся Россия, наверное, ржёт над ними и им подобными.
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Ермаков Николай
Ермаков Николай
Трюхана ярко опустили за ложь.обоз опять все перевернул
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