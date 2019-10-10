"Побачите Кобзона з бурятом!" Українець яскраво розніс Скабєєву в прямому ефірі

На російському пропагандистському телебаченні спалахнув скандал між українським експертом Вадимом Трюханом і скандальними ведучими Ольгою Скабєєвою та Євгеном Поповим.

Це сталося на передачі "60 хвилин" телеканалу "Росія 1". Приводом стали слова українця про те, що Російська Федерація веде війну проти його країни (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Ця репліка зачепила Попова за живе, і він спробував спростувати участь Росії у збройному конфлікті на Донбасі, цинічно виправдовуючи її.

"Війну Росії з Україною ми жодного разу не бачили на кадрах, а ваш "громадянський" конфлікт бачимо кожен день", – збрехав пропагандист.

Євген Попов Скріншот відео

Однак Трюхан тут же поставив Попова на місце, нагадавши про криваві злочини російських окупантів під час Іловайського котла.

"Якщо ви подивитеся кадри обстрілів наших військових під Іловайськом, то ви там побачите прекрасно російські підрозділи, нині покійного Кобзона, який розмовляє з бурятом", – потролив рупора Кремля українець.

Це ще більше розлютило одіозного Попова, і він накинувся на опонента з докорами і спробами приниження.

Ольга Скабєєва Скріншот відео

"Я на відміну від вас на Донбасі був разів 20! Поки ви з дивану і зі студії розглядаєте російські війська!" – уїдливо огризнувся пропагандист.

Його підтримала і Скабєєва, яка відзначилася ще більш цинічним висловлюванням про окупантів та їх поплічників.

"Кобзон – не кадровий військовий! Це людина, яка завозила на Донбас "гуманітарну" допомогу. Ви б краще сказали йому дякую за це!" – висловилася скандальна фанатка путінського режиму.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

раніше Скабєєва розлютилася через суперечку з Трюханом з приводу фейків про пропаганду нацизму в Україні серед дітей.

Крім того, українець вивів Скабєєву словами про те, що якщо Росія зважиться на повномасштабне вторгнення в Україну, то мільйони окупантів ляжуть в землю.

Також пропагандистка влаштувала скандал в прямому ефірі через те, що український гість Гордій Бєлов розкритикував президента країни-агресора Володимира Путіна.

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