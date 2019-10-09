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10 жовтня • оновлено в 05:00
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"Пекельний і руйнівний": соратник Трампа пригрозив Туреччині "ударом"

2.2т Читати матеріал російською

Соратник американського президента Дональда Трампа, сенатор США Ліндсі Грем пригрозив Туреччині "пекельними" санкціями через військову операцію в Сирії.

Про це пише Reuters. Він пообіцяв удар по турецькій економіці і збройних силах.

"Хто, чорт візьми, підтримує Ердогана через курдів?" – обурився він у бік турецького президента.

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Грем пригрозив Туреччині "пекельним ударом"

Грем пригрозив Туреччині "пекельним ударом"

При цьому, він виступив проти рішення Трампа про виведення військ із Сирії. Грем запевнив, що Сенат збере достатню кількість голосів для подолання президентського вето.

"Трамп робить це повністю всупереч порадам інших. На нього ляже 100% провини. Там не буде жодного середнього рівня", – прокоментував сенатор.

Грем також попередив Туреччину про "удар" у Twitter. "Якщо Туреччина рушить у північну Сирію, підуть широкі, глибокі і руйнівні санкції з пекла", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Конфлікт в Сирії
Особи
Дональд Трамп Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
США
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Григорьев Григорий
Григорьев Григорий
"... пойдут широкие, глубокие и разрушительные санкции из ада". Признались, что США - ад ...
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Федоров Федор
Федоров Федор
Чучело Грем, которое пугает всех санкциями иЗада....помним, вислоухие яростно натрачивали на эти санкции.
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Кондратенко Сергей
Кондратенко Сергей
та чихать они хотели на вас америкосов
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Петрова Ольга
Петрова Ольга
Кондратенко Сергей, а где дикари ?
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