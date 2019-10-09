"Пекельний і руйнівний": соратник Трампа пригрозив Туреччині "ударом"

Соратник американського президента Дональда Трампа, сенатор США Ліндсі Грем пригрозив Туреччині "пекельними" санкціями через військову операцію в Сирії.

Про це пише Reuters. Він пообіцяв удар по турецькій економіці і збройних силах.

"Хто, чорт візьми, підтримує Ердогана через курдів?" – обурився він у бік турецького президента.

Грем пригрозив Туреччині "пекельним ударом"

При цьому, він виступив проти рішення Трампа про виведення військ із Сирії. Грем запевнив, що Сенат збере достатню кількість голосів для подолання президентського вето.

"Трамп робить це повністю всупереч порадам інших. На нього ляже 100% провини. Там не буде жодного середнього рівня", – прокоментував сенатор.

Грем також попередив Туреччину про "удар" у Twitter. "Якщо Туреччина рушить у північну Сирію, підуть широкі, глибокі і руйнівні санкції з пекла", – написав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Туреччина в прискореному режимі стягнула до кордону Сирії додаткові війська і техніку після того, як президент країни Реджеп Тайіп Ердоган оголосив про початок нової військової операції.

Водночас у Пентагоні заявили, що США вступили в переговори з владою Туреччини, щоб забезпечити безпеку на півночі Сирії.

Трамп публічно пригрозив Туреччині, заявивши, що повністю знищить її економіку.

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