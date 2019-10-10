"Ніколи не зустрічався": Зеленський спростував зв'язки з заарештованими у США бізнесменами

Президент України Володимир Зеленський заявив, що ніколи не зустрічався з наближеними до лідера США Дональда Трампа бізнесменами Ігорем Фруманом і Львом Парнасом, яких заарештували.

Свої зв'язки з ними глава держави спростував під час пресмарафону в Києві у четвер, 10 жовтня.

"Я ніколи не зустрічався з двома цими людьми. Я чув про них, у зв'язку з тією ж справою, коли Джуліані говорив, що хотів зустрітися зі мною", – сказав президент.

Зеленський спростував зв'язки з заарештованими у США бізнесменами Пресслужба президента

Зеленський також наголосив, що ніколи не говорив з адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані і тільки чув зі ЗМІ, що той приїжджав до Києва. Зауважимо, затримані є клієнтами Джуліані.

Також, за словами президента, його ніхто не просив надати будь-які документи у зв'язку з можливою процедурою імпічменту президента Трампа.

"Я не отримував жодної інформації з приводу будь-яких документів. До мене ніхто не звертався. Мені здається, що це дуже дивно, щоб США зверталися до президента іншої країни їх надати", – додав він.

Ігор Фруман fbi.media

Лев Парнас WSJ

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фрумана і Парнаса заарештували 10 жовтня. Вони займалися збором коштів у комітеті, який допомагав адвокату Руді Джуліані в розслідуванні справи демократа Джо Байдена.

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