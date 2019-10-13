"НАТО наближається!" Наляканий Путін заявив про небезпеку

Президент Росії Володимир Путін заявив, що відчуває загрозу від наближення НАТО до кордонів РФ.

Про це він повідомив в інтерв'ю телеканалам Al Arabiya, Sky Nеws Arabia і RT Arabic, передає RT. При цьому глава Россії висловив упевненість, що головною діяльністю НАТО є "спроба нівелювати стратегічний ядерний потенціал" Кремля.

Володимир Путін rt.com

"Ми завжди відчували загрозу від просування НАТО до наших кордонів, завжди про це говорили. А нам весь час відповідали: "Ви не бійтеся, це не проти вас, і нічого тут страшного немає, тому що НАТО трансформується, це вже зовсім не військова організація, вона не агресивний характер носить і так далі". Але Статут НАТО ніхто не міняв. Там є стаття, яка говорить про військову підтримку членів своєї організації і так далі. Це військовий блок. і звичайно, коли інфраструктура військового блоку наближається до наших кордонів, ніякої радості це у нас не викликає", – поскаржився Путін.

При цьому він зазначив, що вважає НАТО лише інструментом зовнішньої політики США. На думку Путіна "це не викликає сумніву ні у кого".

"Про це в Європі говорять. Подивіться, що говорить президент Франції. Мені навіть нічого тут і вигадувати не потрібно. А який фокус ми ще спостерігаємо? Країни входять в НАТО, а потім їх майже ніхто не питає, коли розміщують у них певні види озброєнь. Так з'явилися елементи системи протиракетної оборони в Румунії. Зараз будуть скоро в Польщі. Це зовсім близько від наших кордонів", – висловив побоювання лідер Кремля.

Глава РФ впевнений, що розміщення ракетного арсеналу НАТО в Польщі є "спробою нівелювати стратегічний ядерний потенціал" Росії. Одночасно він підкреслює, що "спроба приречена на невдачу"

"Маючи на озброєнні такі комплекси, про які я вже говорив... вони для нас загрози вже не представляють. Не скажу, що вони собою представляють... Але все одно нічого доброго тут немає. Тому так, ми відчуваємо, що це деструктивна діяльність, вона нагнітає обстановку, і нічого хорошого в цьому немає", – резюмував Путін.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповів, як Путін налякав світове співтовариство новим гіперзвуковим зброєю.

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