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13 жовтня • оновлено в 14:48
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"Йому заважають!" Путін розповів про дружбу з Трампом

1.3т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін заявив, що внутрішньополітичний порядок денний не дозволяє президенту США Дональду Трампу почати "кардинально покращувати" відносини з Росією.

Про це він заявив в інтерв'ю Russia Today. При цьому Путін висловив упевненість, що під час своєї передвиборної кампанії Трамп виступав за "нормалізацію відносин з Москвою" (для того, щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Інтерв'ю Володимира Путіна

Інтерв'ю Володимира Путіна

t.me/rt_russian

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"Ми не в претензії, тому що ми бачимо, що відбувається у внутрішньополітичному житті Сполучених Штатів. І внутрішньополітичний порядок денний не дозволяє чинному президенту зробити кроки стосовно кардинального поліпшення російсько-американських відносин", – заявив Путін.

За словами президента РФ, він шкодує, що Трамп досі не вжив заходів до нормалізації відносин з Росією. Також Путін підкреслив, що "думка президента Сполучених Штатів завжди важлива, завжди має значення для дуже багатьох, для світу в цілому".

Під час інтерв'ю журналіст RT запитав у лідера Кремля про те, що буде, якщо Трампа знову оберуть в 2020 році. Також представник ЗМІ поцікавився, чи буде готова Москва відновити діалог.

"Ви, вибачте, в Russia Today працюєте? Завдяки таким, як ви, Росію будуть звинувачувати в тому, що ми втручаємося в вибори, тому що ви зараз допустили переобрання Трампа. Скажуть: ага, це вже елемент втручання з боку Росії в передвиборну кампанію ", – відповів Путін.

Нагадаємо, раніше OBOZREVATEL розповідав, що президент США Дональд Трамп хотів би укласти з лідером РФ Володимиром Путіним договір, в результаті якого другий виглядав би "миротворцем"

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Тема
Зустріч Путіна і Трампа
Особи
Володимир Путін Дональд Трамп
Місце
Росія
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Хо хлы утверждают, что белый господин любит как раз их.
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Кожедуб ruslan
Кожедуб ruslan
трамп является агентом путина! путин убил в боинге 298 человек и 80 из них дети
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Waix Alex
Waix Alex
Плешивый карлик как всегда строит из себя порядочного.
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Гусенцова Галина
Гусенцова Галина
Waix Alex, А вот завидовать не надо
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