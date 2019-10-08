Головна Новини
9 жовтня • оновлено в 05:19
МоваЯзык
Політика Економіка

/ Світ

"Єдиний шлях": у НАТО зробили гучну заяву про Донбас

50.5т Читати матеріал російською

Представництво НАТО в Україні виступило на підтримку "формули Штайнмаєра" як єдиного шляху до врегулювання ситуації на Донбасі.

Відповідну заяву у вівторок, 8 жовтня, на брифінгу в Сєверодонецьку Луганської області, зробив його глава Олександр Вінніков, передає "Громадське".

"НАТО повністю підтримує виконання Мінських угод усіма сторонами. Також ми помітили, що минулого тижня відбулося узгодження "формули Штайнмаєра" в Тристоронній контактній групі. Це може привести до повної імплементації Мінських угод", – сказав він.

Новини
"Формула" для Донбасу: Штайнмаєр розповів про роль Кремля

У НАТО зробили гучну заяву про Донбас

У НАТО зробили гучну заяву про Донбас

Вінніков наголосив, що НАТО закликає Росію "в повному обсязі виконати свої зобов'язання".

"Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на зменшення напруженості і можуть сприяти повному виконанню угод, оскільки це єдиний шлях до політичного врегулювання", – підсумував представник Альянсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі новини по темі "Війна на Донбасі" на сайті "OBOZREVATEL".

Теми
Війна на Донбасі мінські домовленості
Місце
Україна
Теги
НАТО Формула Штайнмаєра
Поділитися у Facebook
55
Коментарі
386
46
Смішно
22
Цікаво
78
Сумно
48
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Sviridov Aleks
Sviridov Aleks
Идиот
Показать комментарий полностью
Ответить
0
1
Santi Amonito
Santi Amonito
Тогда чего тогда ка/цапы так ссутся НАТО?.... "Формула штЫнмаЁра" формулой, но выполнять тогда и ка/цапстану её прийдется со своими "ихтамнетами" и за поребрик уё*ывать тем паче.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2
Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Не радуйтесь раньше времени, хоцапоцы, потому как этот Винников призвал вашу Хоцапоцию "в полном объеме выполнить свои обязательства".
Показать комментарий полностью
Ответить
1
3

Блоги / думки

ads pixel