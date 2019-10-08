"Єдиний шлях": у НАТО зробили гучну заяву про Донбас

Представництво НАТО в Україні виступило на підтримку "формули Штайнмаєра" як єдиного шляху до врегулювання ситуації на Донбасі.

Відповідну заяву у вівторок, 8 жовтня, на брифінгу в Сєверодонецьку Луганської області, зробив його глава Олександр Вінніков, передає "Громадське".

"НАТО повністю підтримує виконання Мінських угод усіма сторонами. Також ми помітили, що минулого тижня відбулося узгодження "формули Штайнмаєра" в Тристоронній контактній групі. Це може привести до повної імплементації Мінських угод", – сказав він.

У НАТО зробили гучну заяву про Донбас

Вінніков наголосив, що НАТО закликає Росію "в повному обсязі виконати свої зобов'язання".

"Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на зменшення напруженості і можуть сприяти повному виконанню угод, оскільки це єдиний шлях до політичного врегулювання", – підсумував представник Альянсу.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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