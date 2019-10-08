"Єдиний шлях": у НАТО зробили гучну заяву про Донбас

Представництво НАТО в Україні виступило на підтримку "формули Штайнмаєра" як єдиного шляху до врегулювання ситуації на Донбасі.
Відповідну заяву у вівторок, 8 жовтня, на брифінгу в Сєверодонецьку Луганської області, зробив його глава Олександр Вінніков, передає "Громадське".
"НАТО повністю підтримує виконання Мінських угод усіма сторонами. Також ми помітили, що минулого тижня відбулося узгодження "формули Штайнмаєра" в Тристоронній контактній групі. Це може привести до повної імплементації Мінських угод", – сказав він.
У НАТО зробили гучну заяву про Донбас
Вінніков наголосив, що НАТО закликає Росію "в повному обсязі виконати свої зобов'язання".
"Ми підтримуємо всі зусилля, спрямовані на зменшення напруженості і можуть сприяти повному виконанню угод, оскільки це єдиний шлях до політичного врегулювання", – підсумував представник Альянсу.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У Росії заявили, що українська делегація нібито підписала "формулу Штайнмаєра" у вівторок, 1 жовтня, на переговорах у Мінську.
Активісти влаштували мітинги під Офісом президента і на Майдані Незалежності в Києві проти підписання документа. До столиці приєдналися й інші міста.
Президент України Володимир Зеленський виступив з екстреною заявою про ситуацію на Донбасі та "формулу".
З'ясувалося, що Україна не підписувала "план Штайнмаєра" щодо Донбасу. Представник України країни в ТКГ Леонід Кучма лише письмово повідомив представника ОБСЄ Сайдіка про погодження цього плану.
У мережі було офіційно опубліковано лист, який підписав Кучма 1 жовтня.
У деяких українських містах продовжилися протести проти підписання "формули" під гаслом "Ні капітуляції!"
В Литві попередили, що узгодження Києвом умов особливого статуту Донбасу може стати другим кроком до капітуляції України.
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