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"П'ять кільок на свято і "собачі котлети ": улюблена газета Путіна видала новий фейк про голодних українців

1.7тЧитати матеріал російською

Улюблена газета президента Росії Володимира Путіна "Комсомольская правда" видала чергову порцію фейків про Україну, стверджуючи, що її жителі голодують.

Про свої нібито спостереженнях розповіла одна із журналісток видання, яка побувала в Києві. За її словами, вона побачила навколо "голодних українців".

При цьому вона нібито цитує розповіді своїх попутниць у поїзді: "Люди їсти хочуть. У мене он сусідка пенсіонерка у свята купує собі п'ять кільок, на оселедець у неї не вистачає. А інша сусідка тут і каже: "Втомилася голодувати, купила фарш для собак, котлети собі зробила". Є у нас такий фарш, коштує 7 гривень за кіло".

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Київ

Київ

"Інформатор"

Автор статті стверджує, що у українців "у всіх валізний настрій".

"Люди не бачать перспектив і вже не приховують, що мріють виїхати. Одні - в Росію, інші – в Європу. Корупція, націоналісти, українізація - все це дуже багатьох дратує. Ось у нас уже немає російських дитсадків, навіть приватних. Скрізь зобов'язують говорити на українському ", – нібито розповіла журналістці приятелька.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російська пропагандистська газета у своєму матеріалі вибухнула погрозами у бік України, яку нібито погубить Захід.

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Тема
російська пропаганда
Місце
Росія
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Михайлов Александр
Михайлов Александр
В концлагере "урина" жизни не будет.
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Dell Alex
Dell Alex
Т.е. на еду не хватает, но в поездах ездят? ))))))))))))))) Северные соседи - откровенно раненные в голову идиоты )))
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Дяченко Андрій
Дяченко Андрій
Смішні ідіоти.
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