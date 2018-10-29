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П'янка вдалася: чоловік рік прожив з ложкою в животі. Фотофакт

1.5тЧитати матеріал російською

У Китаї 26-річний житель Синьцзяна цілий рік прожив з металевою ложкою в животі.

Столовий прилад з нержавіючої сталі хлопець проковтнув, намагаючись виконати трюк в стані алкогольного сп'яніння, повідомляє Daily Mail.

"Лікарі були ошелешені, побачивши рентгенівський знімок пацієнта", - йдеться в повідомленні.

Спочатку чоловік скаржився на болі в животі. Але, побачивши знімок, він не здивувався і пояснив, що проковтнув ложку ще рік тому.

П'янка вдалася: чоловік рік прожив з ложкою в животі. Фотофакт
П'янка вдалася: чоловік рік прожив з ложкою в животі. Фотофакт

За словами молодої людини, він хотів здивувати товаришів по чарці трюком - проковтнути столову ложку і витягнути її назад за мотузочку, але мотузка обірвалася, а ложка залишилася всередині.

П'янка вдалася: чоловік рік прожив з ложкою в животі. Фотофакт
П'янка вдалася: чоловік рік прожив з ложкою в животі. Фотофакт

Однак, за словами пацієнта, столовий прилад не заважав йому жити, тому він цілий рік не міг дійти до лікарів.

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П'янка вдалася: чоловік рік прожив з ложкою в животі. Фотофакт

Медики вирішили обійтися без порожнинної операції і витягли ложку через рот, поки пацієнт перебував під наркозом. За рік чоловік отримав травму стравоходу і тепер проходить лікування.

Як повідомляв OBOZREVATEL, африканець проходив з лезом ножа в оці і залишився живий.

Місце
Китай
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