У Росії видали "сенсацію" про запуск спецслужбами України "вагнерівців" у Білорусь

Пропагандисти РФ поширили версію про те, що російських найманців ПВК "Вагнера", спійманих у Білорусі, нібито "підставили" спецслужби України.

Відповідний матеріал вийшов на сайті "Комсомольской правды". Кореспондент видання посилається на "джерело в російських спецслужбах" і пише, що йому стали відомі "сенсаційні подробиці того, як шпигуни незалежної спробували посварити Білорусь і Росію".

Пропагандистські гасла не підкріплюються якимись офіційними фактами. У матеріалі також є посилання на "комплексну перевірку російських правоохоронних органів", яку саме – не уточнюється.

Видання стверджує, що "вагнерівців", при чому нібито колишніх, спеціально вербували "для охорони нафтових об'єктів у Сирії". Найманців, серед яких були і ті, які воювали на Донбасі, нібито обдзвонював "якийсь Сергій Петрович". Він використовував віртуальний номер, який неможливо відстежити.

РосЗМІ пише, що на роботу погодилися багато "ветеранів Донбасу" – тобто бойовиків, які воювали на стороні "Л/ДНР". Зокрема, Артем Міляєв (позивний "Шаман"), який "зголосився допомогти рекрутувати групу".

"Чотири загони повинні були висуватися до Мінська 24 липня, 26 липня, 4 серпня і 6 серпня... За словами нашого джерела в російських спецслужбах, послуги "Шамана" з рекрутингу були оцінені в 14 тисяч доларів, які були покладені на його рахунок через банкомат невідомою особою з бородою", – пише видання.

Кореспондент заявив, що в першій "партії" найманців "були переважно люди, що мали раніше українське громадянство й повоювати на Донбасі".

Пропагандисти при цьому заявили, що до покупки квитків для ПВК нібито причетні дві українські фірми, львівська та київська. Однак, як пише "КП", військові самі порвали свої квитки, знищивши докази.

"Порвавши квитки, росіяни тим самим знищували важливі докази, ниточка від яких привела б до Львова та Києва, куди-небудь до будівлі СБУ", – видали фейк пропагандисти.

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