Лукашенко знав про "вагнерівців" у Білорусі, – генерал СБУ
У Білорусі впіймали "вагнерівців".
Президент Олександр Лукашенко міг знати про переміщення бойовиків ПВК "Вагнера" через територію Білорусі.
Таку думку висловив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягун в інтерв'ю OBOZREVATEL. "Він міг підготуватися до проведення акції і в якийсь момент взяти "вагнерівців" і використовувати втемну, для себе", – вважає військовий.
Він нагадав, що затримані в Білорусі бойовики ПВК нібито мали контракт на охорону нафтових об'єктів Уряду національної згоди в Лівії, куди росіяни повинні були потрапити через Туреччину.
Однак, злити цю інформацію в мережу могла Росія, щоб "прикрити" своїх військових найманців. Посилаючись на Слідчий комітет РБ, Ягун зазначив: затримані в Мінську росіяни заявили, що збиралися летіти до Венесуели, Туреччини, Сирії та на Кубу.
"Затримані були допитані за участю захисту, "їх показання непослідовні, а цілі перебування в Білорусі суперечливі", – підкреслив Ягун.
Він заявив, що контракт про охоронне замовлення приватної військової компанії з'явився в мережі "в рамках спеціальної операції спецслужб Московії з прикриття затриманих бойовиків".
"Виникає риторичне запитання, якщо бойовики Вагнера воювали на стороні так званої Лівійської національної армії і до них є питання у спецслужб Туреччини, то з якого дива з ними підписано контракт Урядом національної згоди і вони збиралися летіти в Тріполі через Стамбул? Вони що, зовсім безбашенні?" – запитав генерал-майор.
Як писав OBOZREVATEL:
У ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Усього в країну прибуло понад 200 найманців нібито для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії.
Пізніше з'ясувалося, що серед затриманих вагнерівців – багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу військових злочинців на сайті "Миротворець".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко через це скликав термінову нараду з членами Ради безпеки. Глава держави зазначив, що росіяни вже почали реагувати і виправдовуватися.