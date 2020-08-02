Лукашенко знав про "вагнерівців" у Білорусі, – генерал СБУ

Президент Олександр Лукашенко міг знати про переміщення бойовиків ПВК "Вагнера" через територію Білорусі.

Таку думку висловив колишній заступник голови СБУ, генерал-майор Віктор Ягун в інтерв'ю OBOZREVATEL. "Він міг підготуватися до проведення акції і в якийсь момент взяти "вагнерівців" і використовувати втемну, для себе", – вважає військовий.

Він нагадав, що затримані в Білорусі бойовики ПВК нібито мали контракт на охорону нафтових об'єктів Уряду національної згоди в Лівії, куди росіяни повинні були потрапити через Туреччину.

Однак, злити цю інформацію в мережу могла Росія, щоб "прикрити" своїх військових найманців. Посилаючись на Слідчий комітет РБ, Ягун зазначив: затримані в Мінську росіяни заявили, що збиралися летіти до Венесуели, Туреччини, Сирії та на Кубу.

"Затримані були допитані за участю захисту, "їх показання непослідовні, а цілі перебування в Білорусі суперечливі", – підкреслив Ягун.

Він заявив, що контракт про охоронне замовлення приватної військової компанії з'явився в мережі "в рамках спеціальної операції спецслужб Московії з прикриття затриманих бойовиків".

"Виникає риторичне запитання, якщо бойовики Вагнера воювали на стороні так званої Лівійської національної армії і до них є питання у спецслужб Туреччини, то з якого дива з ними підписано контракт Урядом національної згоди і вони збиралися летіти в Тріполі через Стамбул? Вони що, зовсім безбашенні?" – запитав генерал-майор.

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