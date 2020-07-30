З'явилося відео діалогу затриманого в Білорусі "вагнерівця" і силовика: росіянина поставили на місце
Під час операції із затримання членів приватної військової компанії "Вагнер" у Білорусі один із найманців запитав у силовиків, чи знають вони, що затримують громадян Росії.
Цей момент потрапив на відео затримання. Роликом поділився Telegram-канал "Український Діалог".
"А ви ж в курсі, що ми з Росії?" – задав запитання бойовик, що лежав на підлозі. "А ви ж в курсі, що ви на території Білорусі?" – відповів правоохоронець.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
У ніч на 29 липня в Білорусі затримали 33 бойовиків російської ПВК Вагнера.
Всього в країну прибуло понад 200 найманців, нібито для дестабілізації обстановки в період виборчої кампанії.
З'ясувалося, що серед затриманих "вагнерівців" – багато терористів "Л/ДНР", які внесені в базу "Миротворця".
Президент Білорусі Олександр Лукашенко скликав термінову нараду з членами Ради безпеки. Глава держави зазначив, що росіяни вже почали реагувати й виправдовуватися.
За словами держсекретаря Ради безпеки Білорусі Андрія Равкова, до 200 бойовиків знаходилося на території країни, 33 затримані, зараз йдуть пошуки інших.
У Міністерстві закордонних справ заявили, що деякі із затриманих бойовиків групи "Вагнера" мають українське громадянство.
Адміністрація президента Росії не визнає українське громадянство затриманих.
Володимир Зеленський заявив, що Україна буде наполягати на видачі "вагнерівців", що воювали на Донбасі.