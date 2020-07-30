З'явилося відео діалогу затриманого в Білорусі "вагнерівця" і силовика: росіянина поставили на місце

Під час операції із затримання членів приватної військової компанії "Вагнер" у Білорусі один із найманців запитав у силовиків, чи знають вони, що затримують громадян Росії.

Цей момент потрапив на відео затримання. Роликом поділився Telegram-канал "Український Діалог".

"А ви ж в курсі, що ми з Росії?" – задав запитання бойовик, що лежав на підлозі. "А ви ж в курсі, що ви на території Білорусі?" – відповів правоохоронець.

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