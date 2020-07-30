Білорусь посилила кордони через ПВК "Вагнера": в Мінську помітили військову техніку

Білорусь після затримання найманців російської приватної військової компанії "Вагнер" вирішила посилити свої кордони.

Таке рішення прийняли на екстреному засіданні РНБО Білорусі в середу, 29 липня, передає БелТА. У цей же час користувачі мережі почали публікувати відео військової техніки в Мінську. Якраз біля столиці були затримані 32 бойовики (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

Президент країни Олександр Лукашенко на нараді поставив ряд завдань для оборонного блоку. Зокрема, Державний прикордонний комітет повинен посилити оперативне прикриття держкордонів.

Військова техніка в Мінську. Скрін відео NEXTA Live

"Стосується це і кордону з Російською Федерацією в рамках вивчення обстановки, виявлення осіб, які перетинають державний кордон, зокрема на зеленому кордоні. Ці сили будуть суттєво посилені", – заявив генеральний секретар Ради безпеки Білорусі Андрій Равка.

Крім того, Лукашенко заявив про важливість безпеки на масових заходах, включаючи пов'язані з виборчою кампанією.

"За посилення контролю за допуском до місць проведення заходів, забезпечення безпеки, перевірки людей. Тому що за організаційною структурою у затриманих людей чітко можна простежити певні напрямки – снайпери, підривники, айтішники. З огляду на це, буде вжито низку заходів організаційного характеру з питань забезпечення безпеки", – повідомив Равка.

Telegram-канал NEXTA Live пише, що під Мінськом, а також у самому місті 29 липня жителі помітили активне пересування військових.

На автомобілях супроводу були номери Вітебської області, де дислокується, наприклад, повітряно-десантна бригада. Крім того, на трасі М1 військові встановили намети, попередньо, для навчань.

За даними журналістів, по всій території країни перекидають внутрішні війська, десантників і прикордонників.

Військові намети біля траси. NEXTA Live

Військові намети біля траси. NEXTA Live

Скріншот повідомлення NEXTA Live

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