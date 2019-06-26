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Путіну висунули жорсткий ультиматум щодо Сирії

6.4тЧитати матеріал російською

Організація Об'єднаних Націй зажадала від Росії повідомити, як вона використовує інформацію про місцерозташування лікарень у Сирії під час бомбардування.

Як передає DW, до таких заходів ООН підштовхнула серія авіанальотів на сирійські регіони, через які постраждали медичні установи.

Координатор ООН із гуманітарних питань Марк Лоукок висловив у Раді Безпеки сумніви в тому, що лікарні, які надають організації свої координати, насправді захищені.

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Водночас офіційний Дамаск стверджує, що метою атак було знищення об'єктів джихадистів. Однак представники ООН і Всесвітньої організації охорони здоров'я підкреслили, що від бомбардувань постраждали не менше десяти шкіл і понад 23 лікарень. За даними ООН, понад 150 тисяч жителів залишили регіони, рятуючись від бойових дій.

Володимир Путін

Володимир Путін

Як повідомляв OBOZREVATEL, президент Росії Володимир Путін підтвердив присутність у Сирії найманців із приватних військових компаній.

Раніше сили Башара Асада і його російських союзників завдали авіаударів по населених пунктах на північному заході Сирії. У результаті бомбардувань загинули шестеро мирних жителів і ще 39 осіб отримали поранення.

Зазначимо, що Туреччина поставляла зброю сирійським повстанцям у провінції Ідліб для допомоги в боротьбі з урядовими військами, підтримуваними Росією.

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Тема
Конфлікт в Сирії
Тег
ООН
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Александрович Алексей
Александрович Алексей
Ну спросили бы у девочки Баны, которая так ловко строчила твитты из Алеппо...
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Чорный Сашко
Чорный Сашко
Амеры херачили по госпиталям, разок по свадебной процессии, извините, мол ошиблись, ООН язык в жопе даржала. Так что из беспокойство мало кого интересует.
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an and
an and
Чорный Сашко, и вы дальше будете больницы бомбить, потому что амерам можно, а вам нет что ли, правда? Логика гопника во всей красе!
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
Где ультиматум? Тем более "жёсткий ). Понятие этого слова знаете?
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Мельничук Олександр
Мельничук Олександр
Пушкин Серёга, повчи мистецтво дипломатії і читай між рядків.
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