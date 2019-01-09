Путіну ''привіт'': кораблі НАТО на чолі з Нідерландами увійдуть у Чорне море

Група кораблів НАТО під керівництвом Нідерландів зайде у майбутньому в Чорне море.

Про це заявив глава представництва України при НАТО Вадим Пристайко, передає "112 Україна". "Є постійно діючі групи, зараз одну з них очолили Нідерланди, нідерландський корабель тільки почав керівництво. Вони теж збираються зайти в Чорне море", — сказав він.

За його словами, інтенсивність заходу кораблів НАТО в Чорне море значно зросла, зокрема, в 2018 році одночасно сюди зайшли дві групи кораблів альянсу.

Кораблі НАТО РБК

Крім цього, акцентується увага на тому, що НАТО обмежений у розширенні своєї присутності в Чорному морі доктриною, яка встановлює кількість і тоннаж, а також час перебування військових кораблів, які не належать країнам Чорного моря.

Водночас Пристайко відкидає можливість заходу кораблів НАТО в Азовське море, оскільки це складний для військових кораблів процес через маленьку глибину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дипломат резюмував, що Україна не зможе стати 30-м членом НАТО, однак за умови активної роботи в цьому напрямку реально стати 31-м або 32-м членом Альянсу.