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Путіну ''привіт'': кораблі НАТО на чолі з Нідерландами увійдуть у Чорне море

13.8тЧитати матеріал російською

Група кораблів НАТО під керівництвом Нідерландів зайде у майбутньому в Чорне море.

Про це заявив глава представництва України при НАТО Вадим Пристайко, передає "112 Україна". "Є постійно діючі групи, зараз одну з них очолили Нідерланди, нідерландський корабель тільки почав керівництво. Вони теж збираються зайти в Чорне море", — сказав він.

За його словами, інтенсивність заходу кораблів НАТО в Чорне море значно зросла, зокрема, в 2018 році одночасно сюди зайшли дві групи кораблів альянсу.

Кораблі НАТО

Кораблі НАТО

РБК

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Крім цього, акцентується увага на тому, що НАТО обмежений у розширенні своєї присутності в Чорному морі доктриною, яка встановлює кількість і тоннаж, а також час перебування військових кораблів, які не належать країнам Чорного моря.

Водночас Пристайко відкидає можливість заходу кораблів НАТО в Азовське море, оскільки це складний для військових кораблів процес через маленьку глибину.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше дипломат резюмував, що Україна не зможе стати 30-м членом НАТО, однак за умови активної роботи в цьому напрямку реально стати 31-м або 32-м членом Альянсу.

Читайте всі новини по темі "Загострення в Азовському морі" на сайті "OBOZREVATEL".

Тема
Загострення в Азовському морі
Місце
Україна
Теги
Керченська протокаНАТО
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Andreevski Andrey
Andreevski Andrey
Ну и что??да ради бога...
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Корабли НАТО в Черном море постоянно находятся и это ни как не помогает великошумерным войскам уже с 2014 года.
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Крым Андрей
Крым Андрей
Помню, как в 2014м во время отделения Крыма от Укродурки, вислоухие майданутые зверушки надрачивали за "мэрыканьськый авианосэць завтра увийдэ у Чорнэ Морэ и москалям пэсдэць". Тупое стадо.
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