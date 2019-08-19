Путіну приготуватися! США вперше після розриву ДРСМД провели випробування потужних ракет: відео Пентагону

У понеділок, 19 серпня, стало відомо, що США вперше після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності випробували крилату ракету наземного базування.

Про це з посиланням на Пентагон пише "Reuters" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"США провели випробування крилатої ракети наземного базування. Ракета успішно вразила ціль під час польоту дальністю понад 500 км", – йдеться в повідомленні.

США випробували заборонені ДРСМД ракети Скріншот із відео

Відзначимо, представники Пентагону заявляли про намір випробувати ракету дальністю близько тисячі кілометрів ще в березні.

Випробування ракет радіусом дії від 500 до 5500 кілометрів були заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, з якого США і Росія вийшли 2 серпня 2019 року.

У Росії відповіли на запуск забороненого озброєння. Член оборонного комітету Ради Федерації Франц Клінцевич заявив, що РФ не буде втягуватися в гонку озброєнь і можлива асиметрична відповідь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кремль пообіцяв вжити симетричних заходів у тому випадку, якщо США почнуть розміщувати нове ракетне озброєння в Європі й Азії після припинення дії ДРСМД.

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