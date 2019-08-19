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Путіну приготуватися! США вперше після розриву ДРСМД провели випробування потужних ракет: відео Пентагону

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У понеділок, 19 серпня, стало відомо, що США вперше після виходу з Договору про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності випробували крилату ракету наземного базування.

Про це з посиланням на Пентагон пише "Reuters" (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"США провели випробування крилатої ракети наземного базування. Ракета успішно вразила ціль під час польоту дальністю понад 500 км", – йдеться в повідомленні.

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США випробували заборонені ДРСМД ракети

США випробували заборонені ДРСМД ракети

Скріншот із відео

Відзначимо, представники Пентагону заявляли про намір випробувати ракету дальністю близько тисячі кілометрів ще в березні.

Випробування ракет радіусом дії від 500 до 5500 кілометрів були заборонені Договором про ліквідацію ракет середньої і меншої дальності, з якого США і Росія вийшли 2 серпня 2019 року.

У Росії відповіли на запуск забороненого озброєння. Член оборонного комітету Ради Федерації Франц Клінцевич заявив, що РФ не буде втягуватися в гонку озброєнь і можлива асиметрична відповідь.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Кремль пообіцяв вжити симетричних заходів у тому випадку, якщо США почнуть розміщувати нове ракетне озброєння в Європі й Азії після припинення дії ДРСМД.

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Тема
Холодна війна між Заходом і Росією
Місце
США
Тег
ракети
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Евгений Зеленский
Евгений Зеленский
Камрады! Сорри за офф-топ. Сегодня на работе включил Обозовское радио, где на логотипе "тильки украинске". Рекомендую всем, реальная ржака, угорали ВСЕ! Тексты песен типа "Купыла мама коныка, а конык бэз ногы, яка цикава играшка, гы-гы, гы-гы, гы-гы..." И енто все под три-четыре аккорда.
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Крымчанин Юрий
Крымчанин Юрий
Вот и простой ответ на вопрос кому на самом деле мешал договор
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Член оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич заявил, что РФ не будет втягиваться в гонку вооружений и возможен асимметричный ответ.В этот раз, нам, таки, придётся разбомбить Воронеж, что бы Администрации Белого дома стало стыдно за свою безответственную политику. .
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