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Путінських найманців ''Вагнера'' спіймали ще в одній країні: фотодоказ

1.9тЧитати матеріал російською

Представники російської приватної військової компанії "Вагнер" були помічені в Судані.

За словами представників опозиції, найманці беруть участь у придушенні антиурядових протестів, пише Times. Вони нібито проводять там стратегічні та практичні тренінги для суданської розвідки й інших спецслужб.

Як зазначає видання, про присутність російських військових свідчать фотографії із Хартума. На знімках — десятки білих чоловіків у камуфляжній формі, які пересуваються на російській броньованій та вантажній техніці.

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ПВК

ПВК "Вагнера"

Газета.ру

Журналісти пишуть, що військовий диктатор, лідер Судану Омар Башир зіткнувся із найбільшою протестною активністю за весь час свого правління. Хвиля антиурядових акцій прокотилася по багатьох містах.

Російські найманці в Судані

Російські найманці в Судані

Times

За словами експертів-міжнародників, Башир, як і сирійський лідер Башар Асад, швидше допустить початок громадянської війни, ніж зречеться влади через страх перед Гаазьким трибуналом.

Як відомо, "Вагнер" російська приватна військова компанія. Група діяла на території України, а потім Сирії із 2014 року. У червні 2017 року ПВК "Вагнера" була включена у список санкцій США.

Власником ПВК "Вагнера" називають бізнесмена Євгена Пригожина. Улітку 2018 року його помітили на зустрічі з лідерами збройних угруповань Центрально-Африканської Республіки. Пізніше бізнесмена бачили на зустрічі головнокомандувача маршала Лівійської національної армії Халіфа Хафтара з міністром оборони Росії Сергієм Шойгу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше глава комітету Загальноросійського офіцерського зібрання, отаман хутірського козачого товариства "Ховріно" Євген Шабаєв розповів, що життя найманців ПВК "Вагнера" не цінується, їх використовують як "гарматне м'ясо".

Він стверджує, що поранені й убиті перетворюються на справжню проблему.

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Місце
Південний Судан
Тег
ПВК Вагнер
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Воронов Евгений
Воронов Евгений
Ну и ..? Участвуют в подавлении антиправительственных протестов ... майдауном мочат ... так же как и во Франции, а Париже консультируют.
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CARGO 100
CARGO 100
"Поймали" ...
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Юг Руси
Юг Руси
А кто ещё может передвигаться на военном "Урале"? Только российские "наёмники"! Вон, у них у каждого на лбу написано - "Путин"! ))))))))))
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