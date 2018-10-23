Американцы не собираются наращивать свой арсенал средних ракет. Однако, советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон, настоявший на отказе от этого договора, хочет подчеркнуть принципиальную позицию: если Россия нарушает договор (а она действительно разворачивает крылатую ракету, которая технически не подходит под договоренности), то Америка выходит из него, демонстрируя этим свое возмущение. Мол, зачем придерживаться соглашения, которое другая сторона не выполняет, пишет Андрей Пионтковский для "Нового времени".

Если объективно – что подчеркнули многие обозреватели в России и Америке, в том числе бывший посол США в России Майкл Макфол – выход из соглашения играет на руку Москве. Стратегически это бессмысленно. Но военные хотят больше ассигнований, больше вооружений, и теперь Россия сможет разворачивать все это не полутайно – как в случае с той ракетой, вокруг которой идет спор – а полномасштабно, открыто и вовсю. Да, это имеет отношение к интересам российского военного комплекса, но еще раз повторяю – стратегически абсолютно ничего в мире не меняет. Поэтому все разговоры об угрозах стратегической безопасности и новой ситуации – пустышка.

И если сравнивать, то решение о расторжении договора – это более мелкое событие, чем указ Путина о введении экономических санкций против Украины.

Потому что все, что касается ракет среднего значения, не имеет никакого значения. Все это понты – как и большинство другого в сфере стратегических вооружений. А вот озвученные сегодня премьером РФ Дмитрием Медведевым шаги – довольно серьезная эскалация в той гибридной войне, которую Россия ведет против Украины. Из практических ограничений там будет запрет на финансовые операции. Медведев явно намекнул: Москва будет препятствовать переводу денег украинцев, работающих в России. А это действительно серьезный фактор для украинской экономики и населения.

В этом и замысел Москвы – создать напряжение внутри Украины. Это часть воздействия на украинские выборы. Только представьте, что потом будут кричать Медведчук и Тимошенко по этому поводу. "Приведите нас к власти, и мы обо всем с Россией договоримся!".

Ведь понимаете, в чем дело – США и Россия могут уничтожить друг друга 25 раз. А Европу – все 27, если Москва начнет разворачивать свои ракеты.

Но разве все это изменит что-то для России?