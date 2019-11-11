6 лет назад сайт "Эха Москвы" разместил мой небольшой пост:

Когда бывший канцлер Германии пошёл служить лакеем на путинской бензоколонке за какие-то жалкие 2 миллиона евро в год, он опозорил прежде всего себя самого, а не свое государство. Его имя стало нарицательным и собственная социал-демократическая партия стыдится приглашать его на свои съезды. Когда Чрезвычайный и Полномочный Посол Французской Республики его превосходительство Жан де Глиниасти покорнейше явился как мальчик по вызову в Юсуповский дворец в Петербурге, чтобы вручить высшую награду Франции — орден Почетного легиона — уголовнику по кликухе Гангрена, укравшему на пару со своим паханом Михал Иванычем десятки миллиардов долларов у русского народа , позором покрыло себя французское государство.

Геннадию Тимченко вручили Орден Почетного легиона За благотворительную деятельность…

За жалкую подачку нефтегазовых контрактов великая Франция демонстративно изогнулась в похабной угодливой позе перед ворами из кооператива "Озеро", перед убийцами Политковской и Литвиненко, перед палачами-садистами, мучающими сегодня Толоконникову и Алехину, Ходорковского и Лебедева, Кривова и Косенко, Развозжаева и Константинова. Видимо, действительно давно прогнило что-то во французской республике. Де Голль и герои Сопротивления заставили нас забыть, что большинство французской "элиты" и миллионы рядовых французов активно сотрудничали с гитлеровскими оккупантами. Эти далеко не славные традиции дают время от времени о себе знать и в наше время. Когда в очень недалеком будущем г-н Тимченко предстанет в России перед Высшим антикоррупционным трибуналом, французские власти поспешно отзовут свою награду. Но будет уже поздно.Я ошибся в одной малозначительной детали. Кавалера Ордена Почетного легиона гражданина Финляндии Тимченко еще не настиг карающий меч российского правосудия. Меня часто упрекают в подобных необоснованных прогнозах. Это не прогнозы, уважаемые критики. Это призывы, предусмотренные ч.2 ст. 281.1 и ч.1 ст.282 УК РФ, как справедливо оценило мой скорбный труд и дум высокое стремление Следственное управление ФСБ России. И не моя вина, что моим многократным призывам не вняло молчаливое большинство моей страны.

Свой первый призыв-предупреждение я сделал еще двадцать лет назад во время первой избирательной компании г-на и.о. президента: "Путинизм – это контрольный выстрел в голову России". Боюсь, что тот выстрел уже отгремел.

Новини Не сторож я русскоязычному брату своему

А сегодня хотелось бы сказать несколько слов о Франции и её президенте. В мае 2017 года вскоре после своей победы на выборах Макрон дал на совместной с Путиным пресс— конференции мастер-класс общения с диктатором-демагогом. Никто из западных лидеров ни до ни после так не разговаривал с хозяином Кремля. Не привыкший к публичной полемике Путин растерялся, поплыл и выглядел жалко.

Последние несколько месяцев мир с нарастающим удивлением наблюдает за совсем другим Макроном. Макрон непрерывно распинается в своих почтительных чувствах к великому европейцу, прибегает лично пролоббировать возвращение РФ в ПАСЕ, постоянно в стилистике кремлевских ток-шоу отзывается об Украине: "украинские банды", "заноза в теле Европы". И, наконец, апофеоз его воинствующей путинофилии – Макрон провозглашает смерть НАТО и требует создания новой европейской системы безопасности без США но вместе с Россией. От него как от чумного уже шарахаются европейские лидеры (начиная с канцлерин Меркель) и его же собственные французские эксперты по безопасности.

Как справедливо замечает коллега, если бы Владимир Путин продолжал работать во внешней разведке, то после этих пассажей Макрона он мог бы с чистой совестью писать отчет об "успешно реализованном активном мероприятии", в рамках которого "до президента Франции были доведены выгодные нам тезисы, которые потом были положены в основу внешнеполитической стратегии Парижа"

Берусь утверждать, что так же, как и Трамп, Макрон впал в некую психологическую зависимость от Путина и по каким-то причинам серьёзно его побаивается.

Одна из них лежит на поверхности – желтые жилеты. Загадочное движение, возникшее в сети ниоткуда, в политическом плане привлекающее крайне левых и крайне правых маргиналов – классическую клиентуру Кремля. Кстати, после нескольких пропутинских антраша Макрона жилеты как по заказу рассосались.

Но глубина и драматизм личностной трансформации французского президента позволяют предполагать наличие у его кураторов и некоей компрометирующей информации персонального характера.

Путинизм 2019 – контрольный выстрел в голову Франции. Кто следующий?

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