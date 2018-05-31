"Путіне, введи війська!" Росія націлилася на новий регіон

Росія, яка розв'язала війну на Донбасі і анексувала український Крим, почала розширювати вплив на африканському континенті. Якщо раніше було відомо про активність у Судані, Анголі, Мозамбіку і Нігерії, то з початку 2018 року Москва переключилася на нове "вогнище напруження" - Центральноафриканську Республіку.

Про це йдеться в статті Neue Zürcher Zeitung, переклад якої опублікувала Інопреса. За інформацією видання, Кремль отримав дозвіл постачати в кризовий регіон зброю і боєприпаси для "армії, що перебуває в занепаді". Однак разом зі зброєю відправив до столиці ЦАР п'ятьох військових і 170 "цивільних інструкторів".

"У випадку з уявними інструкторами мова, очевидно, частково йде про членів приватних військових компаній Sewa Security Services і Wagner PMC (ПВК "Вагнер". - Ред.), які вже брали участь у конфліктах у Сирії і в Україні", - пише автор.

ПВК "Вагнер" ІА REX

Це стало можливим завдяки тому, що Франція відкликала війська з ЦАР в кінці 2016 року, залишила там вакуум безпеки. Тепер він заповнюється Росією, оскільки на власну армію місцевий уряд покластися не може.

"Центральноафриканська Республіка багата на численні корисні копалини: алмази, золото, платину, уран і нафту. Як і в інших африканських країнах, за військовою участю Росії йде й економічна активність. Особливо активні такі компанії, як "Газпром" і "Роснефть"(енергетика), "РУСАЛ" (рудники), "Росатом" (ядерні реактори) і "Росексімбанком", - йдеться в статті.

За інформацією Neue Zürcher Zeitung, на даний момент у ЦАР перебувають 1400 озброєних росіян. Діяльність ведуть і експерти з дезінформації, які займаються антифранцузькою пропагандою.

"Багато з тих, хто займає сьогодні в Африці керівні посади, свого часу здобували освіту в СРСР. Росія в багатьох регіонах отримує вигоду зі свого антиколоніального, антизахідного іміджу з часів холодної війни. У Центральноафриканській Республіці, країні з великою неприязню як до французів, так і до ООН, така ідеологія звільнення, якою б фальшивою вона не була, є цінним ресурсом", - констатує автор.

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