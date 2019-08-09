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"Путіна зроблять патріархом": озвучено несподіваний прогноз щодо майбутнього Росії

1.6т Читати матеріал російською

Головний редактор радіо "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов заявив, що Кремль спробує зберегти повноваження президента РФ Володимира Путіна навіть поза статусом глави держави.

Таку думку він висловив під час інтерв'ю виданню "Страна". "Наскільки правдивий слух, що після перемоги партії "Слуга народу" на виборах у Кремлі задумалися про створення подібного проекту з молодими людьми? Свій "95 квартал"?" – запитав у росіянина журналіст.

"Якби таке обговорювалося, то я б знав. Все може бути, але я в це не вірю. Я думаю, що там буде інша конструкція. Конструкція продовження повноважень Володимира Володимировича через схеми", – відповів він.

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Володимир Путін

Володимир Путін

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Останні, на його думку, можуть бути абсолютно різними. "Об'єднати з Білорусією, зміни в Конституції, можна зробити його патріархом. Яка різниця? Цікаво, чи залишиться він першою особою чи ні", – пояснив Венедиктов.

Він додав, що будь-яку подібну хитрість у РФ буде легко зробити легальною, "тому що Путін – великий легаліст".

"Він може за 20 секунд змінити Конституцію, бо має конституційну більшість у Державній Думі й у Раді Федерації. Це називається – доручіть мені, і я зроблю", – підсумував Венедиктов.

Олексій Венедиктов

Олексій Венедиктов

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Особи
Олексій Венедиктов Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
політика Новини Росії Україна
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Santi Amonito
Santi Amonito
Этот ху*ловский венек очевидно таскает малявы для мертветчука от ху*ла - пора его пнуть под зад на раззию. И канешна он бы "знал"... - венек же не зря "дрочит" у секретаря-писькова. Но патриах-ху*ло - это так по-руззки.... Только на раззии с ее тлетворным "рузким смрадом" такое и может быть - Азия - мать её. Adieu, yellowрашка!
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Игорь Анатольевич
Игорь Анатольевич
И это не плохо
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