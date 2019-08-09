"Путіна зроблять патріархом": озвучено несподіваний прогноз щодо майбутнього Росії

Головний редактор радіо "Эхо Москвы" Олексій Венедиктов заявив, що Кремль спробує зберегти повноваження президента РФ Володимира Путіна навіть поза статусом глави держави.

Таку думку він висловив під час інтерв'ю виданню "Страна". "Наскільки правдивий слух, що після перемоги партії "Слуга народу" на виборах у Кремлі задумалися про створення подібного проекту з молодими людьми? Свій "95 квартал"?" – запитав у росіянина журналіст.

"Якби таке обговорювалося, то я б знав. Все може бути, але я в це не вірю. Я думаю, що там буде інша конструкція. Конструкція продовження повноважень Володимира Володимировича через схеми", – відповів він.

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Останні, на його думку, можуть бути абсолютно різними. "Об'єднати з Білорусією, зміни в Конституції, можна зробити його патріархом. Яка різниця? Цікаво, чи залишиться він першою особою чи ні", – пояснив Венедиктов.

Він додав, що будь-яку подібну хитрість у РФ буде легко зробити легальною, "тому що Путін – великий легаліст".

"Він може за 20 секунд змінити Конституцію, бо має конституційну більшість у Державній Думі й у Раді Федерації. Це називається – доручіть мені, і я зроблю", – підсумував Венедиктов.

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Як повідомляв OBOZREVATEL:

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