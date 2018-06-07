Прямая линия с Путиным будет уже сегодня — но уже прошла в эфире австрийского телевидения силами ведущего ORF Армина Вольфа. Прямая линия Путина была с австрийским народом, а не с российским. Ему задавали отвратительные вопросы, и он вынужден был отвечать, причем ведущий возражал на любой ответ. Путину было страшно неприятно, он умолял: "Секунду, дайте мне сказать, - пишет Глеб Павловский для Сноб. - Вы хотите все время задавать вопросы или хотите слышать мои ответы?" Но, как раз потому, что Путина перебивали, его ответы впервые с давних пор бывали интересны.

Вот чего недоставало в формате прямой линии "разговора с народом", задуманной нами с Лесиным, Малкиным и Мариной Литвинович в 2001 году! Мы упустили главное: право спрашивающих перебивать президента. Выводить Путина из себя.

Ведущий вел себя профессионально, выводя из себя интервьюируемого. В сетях потешаются, как Путина это злит. А фишка в другом: только благодаря этому Путин смог сказать что-то, что мы действительно услышали.

Через австрийское телевидение Путин прямо сказал, в каких двух случаях Кремль готов договариваться с кем бы то ни было в России. Первый вариант боевой. Когда "после всяких кровавых событий все-таки чеченский народ подписал договор с Российской Федерацией. Российская Федерация пошла на очень сложное для себя решение". Есть и второй, бескровный вариант: когда "человек приобретает какой-то вес у избирателя, тогда он становится фигурой, с которой должна общаться, договариваться либо вести диалог государственная власть. А если у той и другой политической силы уровень доверия измеряется 1, 2, 3%" — договариваться с вами не о чем, вы "клоуны". Но эти "один, два, три процента доверия" необходимо набрать, чтобы вас допустили на политическую сцену!

Гражданам России сообщили: президент не возражает, что по его телевещанию о реальных политиках не узнать. И он нам оставил отдушину: "Избиратели могут посмотреть на любого человека, потому что интернет у нас свободен". Ступайте разглядывайте оппозиционеров в сети так, как вы ходите на порносайты.

Через Австрию Россия узнала, что Путин и после 70-летия, возможно, будет у власти. Он еще не определился: "Многое будет зависеть от того, как мы будем работать — когда я говорю “мы”, имею в виду себя и свою команду, — каких результатов мы добьемся". И кстати, о команде.

Прекрасно путинское рассуждение о поваре удачи Пригожине. Президент удручен: "Как же низко пало все, что происходит в информационной и политической сфере в странах объединенного Запада, если ресторатор из России может повлиять на выборы в какой-то из европейских стран либо в Соединенных Штатах! Это не смешно?" Конечно, смешно. Знает ли Путин о смешном законе, продвигаемом Советом Федерации, где эта смешная для него угроза расценивается как агрессия и государственное преступление? О, как низко мы пали.

Под нажимом ведущего проскакивают странные путинские слова-проговорки вроде "стран объединенного Запада". По этому лингвистическому симптому ясно, что человек действительно находится во вражеском окружении — где во втором десятилетии 21-го века объединенный Запад? Его не стало уже много десятков лет назад.

Тем не менее вышедший из себя Путин человечен и все еще остер. С таким Путиным можно обсудить, зачем Россия добровольно выпала из расследований всех кричаще-кровавых преступлений, которые ей поэтому все подряд приписывают. Путин вправе защищаться, как защищался перед австрийцем ведущим. Многие его соображения должны быть рассмотрены. Но на прямой линии в России Путин вынужден будет помалкивать — ему не позволено ни о чем сказать честно. Организаторы линии не дадут президенту выйти из себя, и он будет управлять своей цифровизированной куклой "нацлидера над картой Родины" с помощью рычажков.

Кукла исцеляет одним касанием. Она одаряет бюджетом любой наукоград и рыболовецкий колхоз необъятной Родины. В кукольном мешке куча денег, игрушек-указов об отставках и щенков для детей. Там "зеленые папочки" губернаторам. Бумаги в папочках покажут, что Путин, будучи центром и светилом России, не виновен ни в одной из ее проблем. По мановению руки он отсылает дела наши горестные к губернаторам и всему управленческому классу — они и назначены виноватыми.

Глупо торча за "центральным пультом управления страной" (которого нет), кукла Путина правит только кнопками и видеографикой. Проводки от кнопок никуда не ведут, а подсоединены к дешевой батарейке. Дай бог, чтобы она не села за те 3–4 часа, в течение которых кукле придется терпеливо выслушивать заранее известные просьбы. С грубияном Вольфом Путин ненадолго побыл другим — мятущимся, сложным, беспомощным. Мы видели почти искреннего президента России, которому и вправду "не с кем поговорить" в Кремле. Только с таким, вышедшим из себя Путиным можно обсуждать действительно серьезные вещи. Но Армин Вольф улетел — и куклу некому вывести из себя. Кончится прямая линия, и видимость работающего государства перестанет существовать.