"У калошах топають у сортир": Путіна висміяли за амбіції про світове лідерство

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ може стати одним із глобальних лідерів у світі в галузі штучного інтелекту.

На його думку, це питання майбутнього країни та її місця в світовому співтоваристві. Про це глава Кремля заявив у суботу, 9 листопада, на конференції "Подорож по штучному інтелекту" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Найбільш строгі вимоги – з наших відомств, корпорацій, компаній із державною участю. Найважливішим критерієм їх ефективності вважаю здатність забезпечити, зміцнювати технологічну спроможність країни. Вага, значимість майбутньої роботи виключно великі.

Ми повинні, я переконаний, здатні стати одним із глобальних лідерів у сфері штучного інтелекту", – сказав він.

Володимир Путін Комсомольская правда

Путін також закликав кратно збільшити підготовку програмістів, математиків, комп'ютерних лінгвістів, які зможуть повною мірою використовувати потенціал штучного інтелекту.

На заяви російського лідера їдко відреагував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Путін розповідає про штучний інтелект, а більшість Росії в цей час у калошах топає в сортир на вулиці й відкорковує пляшку з глодом", – написав він у своєму Telegram-каналі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 листопада в Москві пройшов марш на честь річниці параду 1941 року в СРСР, що різко розкритикували в мережі. Користувачі обурилися, що в Росії перекручують історію.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!