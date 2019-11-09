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9 листопада • оновлено в 22:12
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"У калошах топають у сортир": Путіна висміяли за амбіції про світове лідерство

4.1т Читати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін заявив, що РФ може стати одним із глобальних лідерів у світі в галузі штучного інтелекту.

На його думку, це питання майбутнього країни та її місця в світовому співтоваристві. Про це глава Кремля заявив у суботу, 9 листопада, на конференції "Подорож по штучному інтелекту" (щоб подивитися відео, поскрольте новину вниз).

"Найбільш строгі вимоги – з наших відомств, корпорацій, компаній із державною участю. Найважливішим критерієм їх ефективності вважаю здатність забезпечити, зміцнювати технологічну спроможність країни. Вага, значимість майбутньої роботи виключно великі.

Ми повинні, я переконаний, здатні стати одним із глобальних лідерів у сфері штучного інтелекту", – сказав він.

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Володимир Путін

Володимир Путін

Комсомольская правда

Путін також закликав кратно збільшити підготовку програмістів, математиків, комп'ютерних лінгвістів, які зможуть повною мірою використовувати потенціал штучного інтелекту.

На заяви російського лідера їдко відреагував офіцер ЗСУ Анатолій Штефан ("Штірліц").

"Путін розповідає про штучний інтелект, а більшість Росії в цей час у калошах топає в сортир на вулиці й відкорковує пляшку з глодом", – написав він у своєму Telegram-каналі.

 

 

 

 

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 листопада в Москві пройшов марш на честь річниці параду 1941 року в СРСР, що різко розкритикували в мережі. Користувачі обурилися, що в Росії перекручують історію.

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Особи
Володимир Путін Анатолій Штефан
Місце
Росія
Тег
видео
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Kuksov Micha
Kuksov Micha
Где тот Моська Штефан - и где Путин! И где та Украина - и где Россия!
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Хорошую тему для попилить бабло придумали пацаны А как поживает завод по производству микроэлектроники Ангстрем-Т Как то не очень )))Завод по производству микроэлектроники «Ангстрем-Т» признан Арбитражным судом банкротом. Рассмотрение дела длилось более 10 месяцев, с начала 2019 г., «Ангстрем-Т» задолжал своему кредитору, госкорпорации «ВЭБ.РФ», сотни миллионов долларов, и та подала заявление о признании его банкротом.
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Xозяин Xoxлов
Xозяин Xoxлов
Да куда уж России до цеевропейцев, срущих себе прямо в шаровары!
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2 из 4 ответов | показать все
Петренко Амадеус
Петренко Амадеус
Dell Alex, девочка, а можно поподробнее, и с пруфами, а то всех терзают смутнае сомнения шо вы деревянными чл.нами на Троещине торгуете!
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Mega Death
Mega Death
Dell Alex, Ваши "лучшие", даже в десятку стран мирового рейтинга не попадают))))
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