Путіна принизили в ЄС, не запросивши на важливу подію

Президент Росії Володимир Путін вперше за 15 років не потрапив до списку запрошених на святкування ювілейної річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня 1944 року.

Так, як передає "Укрінформ", масштабні святкові і пам'ятні заходи з нагоди 75-річчя початку Нормандської операції або операції союзників "Overlord" у Другій світовій війні пройдуть 5 червня на півдні Англії і 6 червня на узбережжі французької Нормандії.

Причому, брати участь буде вище керівництво США, Канади, Франції, Австралії, Нової Зеландії, Бельгії, Польщі, Норвегії, Данії, Нідерландів, Греції, Словаччини, Чехії. Німеччина також запрошена.

Володимир Путін

Президент Росії Путін вперше, починаючи з 2004 року, не був запрошений на подію.

Офіційний Лондон уже повідомив, що в цьому році захід стане однією з найбільших британських військових демонстрацій, до якої будуть залучені 26 автентичних літаків Королівських ВПС часів Другої світової війни і щонайменше 11 кораблів.

Нормандська операція "Overlord" з висадки військ союзників на півночі Франції є найбільшою військово-морської десантною операцією в історії. Розпочалася 6 червня 1944 року і тривала до 1 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москву на військовий Парад Перемоги на Красній площі у цьому році з іноземних гостей приїхав тільки екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Більше ніхто з глав держав, яких торкнулася Друга світова війна, не виявив бажання бути в цей день із лідером країни, який розв'язав військовий конфлікт в Україні.

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