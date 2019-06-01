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Путіна принизили в ЄС, не запросивши на важливу подію

3.4тЧитати матеріал російською

Президент Росії Володимир Путін вперше за 15 років не потрапив до списку запрошених на святкування ювілейної річниці висадки союзників у Нормандії 6 червня 1944 року.

Так, як передає "Укрінформ", масштабні святкові і пам'ятні заходи з нагоди 75-річчя початку Нормандської операції або операції союзників "Overlord" у Другій світовій війні пройдуть 5 червня на півдні Англії і 6 червня на узбережжі французької Нормандії.

Причому, брати участь буде вище керівництво США, Канади, Франції, Австралії, Нової Зеландії, Бельгії, Польщі, Норвегії, Данії, Нідерландів, Греції, Словаччини, Чехії. Німеччина також запрошена.

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Володимир Путін

Володимир Путін

Президент Росії Путін вперше, починаючи з 2004 року, не був запрошений на подію.

Офіційний Лондон уже повідомив, що в цьому році захід стане однією з найбільших британських військових демонстрацій, до якої будуть залучені 26 автентичних літаків Королівських ВПС часів Другої світової війни і щонайменше 11 кораблів.

Нормандська операція "Overlord" з висадки військ союзників на півночі Франції є найбільшою військово-морської десантною операцією в історії. Розпочалася 6 червня 1944 року і тривала до 1 липня.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Москву на військовий Парад Перемоги на Красній площі у цьому році з іноземних гостей приїхав тільки екс-президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв. Більше ніхто з глав держав, яких торкнулася Друга світова війна, не виявив бажання бути в цей день із лідером країни, який розв'язав військовий конфлікт в Україні.

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Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Кстати..где то кто то врет)) Мид Франции ...заявил что дата не юбилейная и...уровень ...премьер министров
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Чистяков Шурик
Чистяков Шурик
А г-на Зе пригласили? А Пороха? А Кролика Яйценюха? Весьмирсвами)))
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Сидоров Андрей
Сидоров Андрей
Животные...милые а вас с списке униженных нет??Почему???
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