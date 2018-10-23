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Сергій Талк
Сергій Талк
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Путина никто не боится: НАТОвцы прихлопнут зеленых человечков, как мух

16.4тЧитати матеріал російською

Вы знаете, что будет в следующий четверг? В следующий четверг в Норвегии начинаются супер-манёвры НАТО с участием танковых бригад Бундесвера. Цели никто не скрывает - отработка боевого взаимодействия при нападении России на прибалтийском направлении. Важно понимать: Путина НИКТО не боится, натовские силы в сумме превышают российские в 20 раз!

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Проигрышная стратегия Путина

Натовцы просто прихлопнут всех этих зелёных человечков как насекомых - американцы показали в Сирии, как технологично они это умеют делать. Ну а отменённый договор РСМД позволит поставить частокол ракет прямо вдоль российской границы и оттуда сказать "ку-ку!".

Ну а что же Россия? Союзмультфильм получит госзаказ на новую серию занимательных мультфильмов. Ни ресурсов, ни союзников у России нет.

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Автор
Сергій ТалкСергій Талк
Місце
Росія
Джерело
Джерело:Facebook Сергея Талка
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Комментарии на сайте не модерированы
Mezentzev Aleksandr
Mezentzev Aleksandr
снова пиздежь на сайте что комментарии не модерированы! кацапские все оставлены,а украинские удаляются! модератор то козел и гнида козломордая!
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Tapasenko 0leg
Tapasenko 0leg
Ой долбоёбы!!!Когда на Крым???
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Ukr Igore
Ukr Igore
Tapasenko 0leg,Єбунько! А шо там робить у Криму? Це вам скрєпанутим аби повоювати.
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Геращенко Геннадий
Геращенко Геннадий
Tapasenko 0leg, даун ,этот вопрос к хозяевам -крымским татарам.Или ты думаешь,олень тупой,мы все из Одессы бросимся эту срань крысинную,осХовобождать))) ?Хотели,пусть жрут дерьмо,и подольше, и побольше.
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Doc I
Doc I
Чего карлик ждет? Пусть разбомбит всю рашку - и будет себе спокойно править без быдла (тем более почти все правители Рашки это хорошо понимали и в меру своих сил уничтожали русское быдло - так как русская земля просто не может прокормить такое количество людей). Русские в рай - а карлику спокойное правление
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2 из 3 ответов | показать все
залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
Рысин Алексей, крысин ты раб
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Doc I
Doc I
Рысин Алексей, Я атеист и для меня нет бога. А вот ты что сказать хочешь про своей неадекватного царька?
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