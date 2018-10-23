Вы знаете, что будет в следующий четверг? В следующий четверг в Норвегии начинаются супер-манёвры НАТО с участием танковых бригад Бундесвера. Цели никто не скрывает - отработка боевого взаимодействия при нападении России на прибалтийском направлении. Важно понимать: Путина НИКТО не боится, натовские силы в сумме превышают российские в 20 раз!

Новини Проигрышная стратегия Путина

Натовцы просто прихлопнут всех этих зелёных человечков как насекомых - американцы показали в Сирии, как технологично они это умеют делать. Ну а отменённый договор РСМД позволит поставить частокол ракет прямо вдоль российской границы и оттуда сказать "ку-ку!".

Ну а что же Россия? Союзмультфильм получит госзаказ на новую серию занимательных мультфильмов. Ни ресурсов, ни союзников у России нет.