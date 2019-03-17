"Путіна нема за що поважати": Росію оголосили "нікому не потрібною" державою

Росія на міжнародній арені нікому не потрібна і є лише постачальником сировини.

Таку думку висловив американський історик російського походження Юрій Фельштинський в коментарі "Радіо Свобода", заявивши, що президент РФ Володимир Путін не заслужив поваги.

"Росія в загальному нікому не потрібна, вона є в світі постачальником сировини — і це те, як на Росію дивляться. Звичайно, це прикро Путіну, звичайно, він хоче, щоб його поважали, але поважати його нема за що", — сказав історик.

"Чим більше він робить агресивних кроків, тим менше його поважають. Але оскільки він живе за прислів'ям "боїшся — значить поважаєш", і щиро плутає боязнь і повагу, то він вважає, що чим більше будуть його боятися, тим більше будуть його поважати. У всьому іншому світі ці поняття не є синонімами", — додав він.

Володимир Путін

Нагадаємо, довіру Путіну в останніх дослідженнях висловили лише 32% росіян. OBOZREVATEL розбирався, чим загрожує таке падіння Україні та світу в цілому.

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