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"Путіна нема за що поважати": Росію оголосили "нікому не потрібною" державою

2.4тЧитати матеріал російською

Росія на міжнародній арені нікому не потрібна і є лише постачальником сировини.

Таку думку висловив американський історик російського походження Юрій Фельштинський в коментарі "Радіо Свобода", заявивши, що президент РФ Володимир Путін не заслужив поваги.

"Росія в загальному нікому не потрібна, вона є в світі постачальником сировини — і це те, як на Росію дивляться. Звичайно, це прикро Путіну, звичайно, він хоче, щоб його поважали, але поважати його нема за що", — сказав історик.

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"Чим більше він робить агресивних кроків, тим менше його поважають. Але оскільки він живе за прислів'ям "боїшся — значить поважаєш", і щиро плутає боязнь і повагу, то він вважає, що чим більше будуть його боятися, тим більше будуть його поважати. У всьому іншому світі ці поняття не є синонімами", — додав він.

Володимир Путін

Володимир Путін

Нагадаємо, довіру Путіну в останніх дослідженнях висловили лише 32% росіян. OBOZREVATEL розбирався, чим загрожує таке падіння Україні та світу в цілому.

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Особи
Володимир ПутінЮрій Фельштинський
Місце
Росія
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
путін хуйло!ла-ла-ла-ла....🖕😂🖕
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Davyda Bohdan
Davyda Bohdan
Москалі,це не люди. Це хамсько-холопська-наколінахстояча,тупорила бидляча біомаса.
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Это все комплекс Наполеона у Хуйла. Пройдет время его и в самой рашке, каждый будет проклинать, когда спишут все проблемы роиссии на недофюрера
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Денисенко Игорь
Денисенко Игорь
Трубицын Александр, что сказать то хотел, мокша?
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Трубицын Александр
Трубицын Александр
Денисенко Игорь, это Ваш кугутский комплекс неполноценности. :-)
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