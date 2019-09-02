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2 вересня • оновлено в 14:30
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"Путіна — на х*й!" Москвичка сміливо виступила проти президента Росії. Відео

11.3т Читати матеріал російською

У мережі з'явилося відео, на якому росіянка на авто з номерами Московської області публічно вигукує нецензурні слова на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Крім того, вона закликає розправитися над лідером країни-агресора. Ролик зі сміливим демаршем москвички опублікував у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Путіна на х*й! Путіна на палю!" – вигукнула жінка на камеру, висунувшись із вікна автомобіля. Перехожі на її слова відреагували оплесками і схвальними вигуками.

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Росіянка обматюкала Путіна

Росіянка обматюкала Путіна

Скріншот відео

Український захисник прокоментував резонансний ролик, зазначивши, що він підтверджує той факт, що не всі громадяни країни-окупанта підтримують злочинні ідеї свого президента.

"Москва. Путіна – на х*й, Путіна – на палю! Оплески від людей навколо. Все-таки є адекватні росіяни, які розуміють справжню суть карлика з імперськими амбіціями", – написав Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський напададник клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) "Нью Йорк Рейнджерс" Артемій Панарін відкрито виступив проти глави РФ Володимира Путіна. Він висловив упевненість у тому, що його країні потрібен новий президент, оскільки Путін засидівся у владі.

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Особи
Анатолій Штефан Володимир Путін
Місце
Росія Москва
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Пушкин Серёга
Пушкин Серёга
А где видео? Где публика, радостно аплодирющая "смелой москвичке"? Морда в форточке - может это пианистка Кэт?
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Нэзабаром Сравні
Нэзабаром Сравні
тоесть там демократия,свобода и гласность...в мыздобулизацию матнихай?!??
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Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Нэзабаром Сравні, ну конечно! Путина послать как два пальца об асфальт, каждый так по сто раз на дню делает, а конституцию днём вслух прочесть слабо, палицыя не даёт.
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Исаев Денис
Исаев Денис
Видео не вижу, только скриншот какой то тупой жирной морды наверняка украинской национальности.
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Колесниченко Вiталіи́
Колесниченко Вiталіи́
Исаев Денис, а ты точно не первый раз интернет видишь? Может опять к просмотру Первого анала вернёшься?
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Мельниченко Людмила
Мельниченко Людмила
Исаев Денис, с масковским акцентом, правда?
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