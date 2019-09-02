"Путіна — на х*й!" Москвичка сміливо виступила проти президента Росії. Відео

У мережі з'явилося відео, на якому росіянка на авто з номерами Московської області публічно вигукує нецензурні слова на адресу президента Росії Володимира Путіна.

Крім того, вона закликає розправитися над лідером країни-агресора. Ролик зі сміливим демаршем москвички опублікував у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій (Штірліц) Штефан (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Путіна на х*й! Путіна на палю!" – вигукнула жінка на камеру, висунувшись із вікна автомобіля. Перехожі на її слова відреагували оплесками і схвальними вигуками.

Росіянка обматюкала Путіна Скріншот відео

Український захисник прокоментував резонансний ролик, зазначивши, що він підтверджує той факт, що не всі громадяни країни-окупанта підтримують злочинні ідеї свого президента.

"Москва. Путіна – на х*й, Путіна – на палю! Оплески від людей навколо. Все-таки є адекватні росіяни, які розуміють справжню суть карлика з імперськими амбіціями", – написав Штефан.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російський напададник клубу Національної хокейної ліги (НХЛ) "Нью Йорк Рейнджерс" Артемій Панарін відкрито виступив проти глави РФ Володимира Путіна. Він висловив упевненість у тому, що його країні потрібен новий президент, оскільки Путін засидівся у владі.

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