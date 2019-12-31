Путін звинуватив Польщу в змові з Гітлером: у Німеччині жорстко відповіли

СРСР разом з нацистською Німеччиною вторглися в Польщу, разом розділивши її територію.

Про це в Twitter повідомив посол Німеччини в Польщі Рольф Нікель, коментуючи скандальну заяву президента РФ Володимира Путіна.

"Позиція федерального уряду ясна: пакт Молотова - Ріббентропа служив для підготовки злочинного вторгнення нацистської Німеччини до Польщі. СРСР разом з Німеччиною брав участь в цьому жорстокому поділ Польщі", – заявив дипломат.

Stanowisko rządu federalnego jest jasne: Pakt Ribbentrop-Mołotow służył przygotowaniu zbrodniczej wojny napastniczej hitlerowskich Niemiec przeciw Polsce. ZSRR wspólnie z Niemcami uczestniczył w tym brutalnym podziale Polski. - Rolf Nikel (@Amb_Niemiec) 30 грудня 2019 р.

Як повідомляв OBOZREVATEL, на своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрованих, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини.

Путін також заявив, що Польща нібито в змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

У відповідь на це Польща заявила, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи, які вже були засуджені навіть радянським лідером Микитою Хрущовим".

Пізніше прокремлівські пропагандисти спробували виправдати скандальну заяву Путіна про передісторію початку Другої світової війни, яке розкритикувало МЗС Польщі.

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