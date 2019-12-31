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31 грудня • оновлено в 21:49
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Путін звинуватив Польщу в змові з Гітлером: у Німеччині жорстко відповіли

3.1т
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СРСР разом з нацистською Німеччиною вторглися в Польщу, разом розділивши її територію.

Про це в Twitter повідомив посол Німеччини в Польщі Рольф Нікель, коментуючи скандальну заяву президента РФ Володимира Путіна.

"Позиція федерального уряду ясна: пакт Молотова - Ріббентропа служив для підготовки злочинного вторгнення нацистської Німеччини до Польщі. СРСР разом з Німеччиною брав участь в цьому жорстокому поділ Польщі", – заявив дипломат.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, на своїй пресконференції Путін заявив, що СРСР не окупував Польщу у вересні 1939 року, а "ввів свої війська в країну, яка була дезінтегрованих, а влада вже не контролювала ситуацію". Також він висловив думку, що Польща сама була агресором, коли восени 1938 захопила частину Чехословаччини.

Путін також заявив, що Польща нібито в змові з Гітлером розв'язала Другу світову війну.

У відповідь на це Польща заявила, що російська сторона "посилається на пропагандистські послання сталінської епохи, які вже були засуджені навіть радянським лідером Микитою Хрущовим".

Пізніше прокремлівські пропагандисти спробували виправдати скандальну заяву Путіна про передісторію початку Другої світової війни, яке розкритикувало МЗС Польщі.

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Автор
Тимур Григоренко
Тема
Друга світова війна
Особа
Володимир Путін
Місце
Німеччина
Тег
СРСР
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Ш. Олег
Ш. Олег
Вот-те на… А посол Никель в курсе, что другие немецкие политики по этому поводу заявили? Я, конечно, понимаю, что, находясь в Польше, хочется сделать полякам приятное, но… Не боится а-та-та, когда домой в Германию приедет? От вышестоящих партайгеноссе, так сказать? :)
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Mega Death
Mega Death
Как то нacpaть на Польшу)) Ее уже сколько раз делили))
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Во память,и все он знает, кто,чё и почем
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Mega Death
Mega Death
Kasido Jeik, За последние пять лет употребление алкоголя в России сократилось на 43%, и продолжительность жизни выросла заметно. Ты про кого пишешь, что спиваются и нищают?
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Kasido Jeik
Kasido Jeik
Kasido Jeik, Если так уважает, пускай хоть детям и внукам, хоть какую то нормальную жизнь в стране сделал, Сталин всех калек фронтовиков, отловил и в дом отдыха на север отправил,тоже из уважения наверное
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